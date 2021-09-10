الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 10 أيلول 2021 ساعة 08:22

البحرين تسهّل دخول الصهاينة

البحرين تسهّل دخول الصهاينة
وبحسب صحيفة "معاريف"، يأتي ذلك في أعقاب فتح خط الطيران المباشر بين الأراضي المحتلة والبحرين، بعد سنة على توقيع اتفاقيات التطبيع.

ووفقا للصحيفة، فإن شركة "غولف للطيران"، ستطلق خط رحلات جوية مباشرة الى تل أبيب في الرابع من شهر تشرين الأول. وحتى الآن، كانت هناك صعوبة في إصدار تأشيرات دخول إلى البحرين لـ "الإسرائيليين". وكان أحدها هو مطالبة الدولة بتقديم نسخة مطبوعة من المعاملات في حساب مصرفي من الأشهر الثلاثة السابقة للرحلة. وهذا المطلب نابع من نفس المطلب الصهيوني تجاه سكان البحرين الذين يريدون زيارة "إسرائيل". 

وقد أعلنت الحكومة البحرينية الآن إلغاء هذا المطلب على أمل تسهيل دخول الصهاينة إلى البلاد وتوقع زيادة الطلب على الرحلات الجوية إلى البحرين في المستقبل القريب.

وتبلغ تكلفة إصدار التأشيرة تسعة دنانير (حوالي 80 شيكل). وسيتمكّن الاسرائيليون الذين يرغبون في السفر إلى البحرين من التقدم للحصول على تأشيرة إلكترونية، وفي غضون 24 ساعة سيتم إرسالها إلى البريد الإلكتروني الخاص بالعميل. 

وستقوم شركة  "Gulf Air" بتسيير رحلتين أسبوعيًا يومي الاثنين والخميس. وستبدأ أسعار تذاكر الطيران من 299 دولارًا، بما في ذلك حقائب الوجبات والخدمة الكاملة في كل من أقسام الأعمال والسياحة.
مصدر : وكالات
رقم : 953093
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الى لابيد.. سنحرر الجولان المحتل وسنمرغ انف الصهاينة بالتراب
الى لابيد.. سنحرر الجولان المحتل وسنمرغ انف الصهاينة بالتراب
إيران تكسب إيجابية المستجد في ملفها النووي
إيران تكسب إيجابية المستجد في ملفها النووي
10 أيلول 2021
السفن الايرانية وسقوط الفيتو الأميركي: ماذا عن تنفيذ خطة الغاز المصري؟
السفن الايرانية وسقوط الفيتو الأميركي: ماذا عن تنفيذ خطة الغاز المصري؟
10 أيلول 2021
الآثار النفسية للهزيمة في أفغانستان على القوات الأمريكية والأوروبية
الآثار النفسية للهزيمة في أفغانستان على القوات الأمريكية والأوروبية
9 أيلول 2021
تهديد جديّ من الفصائل الفلسطينيّة لـ ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تُحطّم غزة قيود الحصار؟
تهديد جديّ من الفصائل الفلسطينيّة لـ ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تُحطّم غزة قيود الحصار؟
9 أيلول 2021
أزمة خط الغاز بين الجزائر والمغرب.. الأشقاء يخسرون وإسبانيا تكسب
أزمة خط الغاز بين الجزائر والمغرب.. الأشقاء يخسرون وإسبانيا تكسب
9 أيلول 2021
مشاريع الطاقة ‘‘الأردنية- السورية- اللبنانية‘‘ الجديدة وتداعياتها
مشاريع الطاقة ‘‘الأردنية- السورية- اللبنانية‘‘ الجديدة وتداعياتها
9 أيلول 2021
نظرة على اعتراف الصهاينة بـ ‘‘الانهيار من الداخل‘‘
نظرة على اعتراف الصهاينة بـ ‘‘الانهيار من الداخل‘‘
8 أيلول 2021
نهاية عقد من السياسة العدائية التركية تجاه سوريا؛ الأدلة والأسباب
8 أيلول 2021
أول تعليق إيراني على حكومة طالبان
أول تعليق إيراني على حكومة طالبان
8 أيلول 2021
رئيس الجمهورية الايرانية: لاعداد برنامج شامل لترويج نمط الحياة الايرانية –الاسلامية
رئيس الجمهورية الايرانية: لاعداد برنامج شامل لترويج نمط الحياة الايرانية –الاسلامية
8 أيلول 2021
السفينة الإيرانية ومثلث المقاومة الذي حطم الهيمنة الأمريكية
السفينة الإيرانية ومثلث المقاومة الذي حطم الهيمنة الأمريكية
8 أيلول 2021
التواصل المباشر مع الطائرات دون طيار الهجومية الإيرانية
التواصل المباشر مع الطائرات دون طيار الهجومية الإيرانية
8 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إيران تكسب إيجابية المستجد في ملفها النووي
الآثار النفسية للهزيمة في أفغانستان على القوات الأمريكية والأوروبية
تهديد جديّ من الفصائل الفلسطينيّة لـ ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تُحطّم غزة قيود الحصار؟
أزمة خط الغاز بين الجزائر والمغرب.. الأشقاء يخسرون وإسبانيا تكسب