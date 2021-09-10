البحرين تسهّل دخول الصهاينة

وبحسب صحيفة "معاريف"، يأتي ذلك في أعقاب فتح خط الطيران المباشر بين الأراضي المحتلة والبحرين، بعد سنة على توقيع اتفاقيات التطبيع.



ووفقا للصحيفة، فإن شركة "غولف للطيران"، ستطلق خط رحلات جوية مباشرة الى تل أبيب في الرابع من شهر تشرين الأول. وحتى الآن، كانت هناك صعوبة في إصدار تأشيرات دخول إلى البحرين لـ "الإسرائيليين". وكان أحدها هو مطالبة الدولة بتقديم نسخة مطبوعة من المعاملات في حساب مصرفي من الأشهر الثلاثة السابقة للرحلة. وهذا المطلب نابع من نفس المطلب الصهيوني تجاه سكان البحرين الذين يريدون زيارة "إسرائيل".



وقد أعلنت الحكومة البحرينية الآن إلغاء هذا المطلب على أمل تسهيل دخول الصهاينة إلى البلاد وتوقع زيادة الطلب على الرحلات الجوية إلى البحرين في المستقبل القريب.



وتبلغ تكلفة إصدار التأشيرة تسعة دنانير (حوالي 80 شيكل). وسيتمكّن الاسرائيليون الذين يرغبون في السفر إلى البحرين من التقدم للحصول على تأشيرة إلكترونية، وفي غضون 24 ساعة سيتم إرسالها إلى البريد الإلكتروني الخاص بالعميل.



وستقوم شركة "Gulf Air" بتسيير رحلتين أسبوعيًا يومي الاثنين والخميس. وستبدأ أسعار تذاكر الطيران من 299 دولارًا، بما في ذلك حقائب الوجبات والخدمة الكاملة في كل من أقسام الأعمال والسياحة.