الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 10 أيلول 2021 ساعة 09:27

حشد الانبار يدمر مضافتين لداعش والقبض على 3 ارهابيين بالرطبة

حشد الانبار يدمر مضافتين لداعش والقبض على 3 ارهابيين بالرطبة
وقال المصدر بحسب : ان “القوات الامنية شرعت بعملية اقتحام المناطق الصحراوية باتجاه منطقة صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار ، تمكنت من خلالها تدمير مضافتين لمجرمي داعش “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان “القوات الامنية نفذت عملية الاقتحام على خلفية ورود معلومات استخباراتية افادت بوجود مضافات وانفاق سرية لمجرمي داعش في المناطق المستهدفة"، مبينا ان ” القوات الامنية تقوم بعمليات تطويق للمناطق الصحراوية قبيل اقتحامها لتعقب بقايا التنظيم الاجرامي”.

واوضح، ان “معلومات استخباراتية دقيقة مكنت القوات الامنية من تدمير المضافتين دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الامنية المقتحمة، مبينا ان حملة تأمين المناطق الصحراوية مستمرة وتسير وفق الخطة المرسومة لها من قبل القيادات الامنية”.

القبض على ثلاثة ارهابيين في الرطبة بالانبار

الى ذلك، أعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، القبض على ثلاثة ارهابيين في الرطبة بالانبار. وقالت إنه “بعمليتين منفصلتين نفذتا وفقاً لمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة – احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 19 والفوج الرابع منه تم القاء القبض على ثلاثة ارهابيين احدهما في سيطرة الطبعات بقضاء بالرطبة في الانبار”.

وأضافت: “اما الاخريين فقد تم القبض عليهما في قرية الحارة الجديدة بمركز القضاء، بعد أن قاما باستهداف منزلاً لاحد المواطنين برمانات يدوية تسببت بهلع العائلة”.

ولفتت إلى أن “الملقى القبض عليهم هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب”.
مصدر : وكالات
رقم : 953102
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الى لابيد.. سنحرر الجولان المحتل وسنمرغ انف الصهاينة بالتراب
الى لابيد.. سنحرر الجولان المحتل وسنمرغ انف الصهاينة بالتراب
إيران تكسب إيجابية المستجد في ملفها النووي
إيران تكسب إيجابية المستجد في ملفها النووي
10 أيلول 2021
السفن الايرانية وسقوط الفيتو الأميركي: ماذا عن تنفيذ خطة الغاز المصري؟
السفن الايرانية وسقوط الفيتو الأميركي: ماذا عن تنفيذ خطة الغاز المصري؟
10 أيلول 2021
الآثار النفسية للهزيمة في أفغانستان على القوات الأمريكية والأوروبية
الآثار النفسية للهزيمة في أفغانستان على القوات الأمريكية والأوروبية
9 أيلول 2021
تهديد جديّ من الفصائل الفلسطينيّة لـ ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تُحطّم غزة قيود الحصار؟
تهديد جديّ من الفصائل الفلسطينيّة لـ ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تُحطّم غزة قيود الحصار؟
9 أيلول 2021
أزمة خط الغاز بين الجزائر والمغرب.. الأشقاء يخسرون وإسبانيا تكسب
أزمة خط الغاز بين الجزائر والمغرب.. الأشقاء يخسرون وإسبانيا تكسب
9 أيلول 2021
مشاريع الطاقة ‘‘الأردنية- السورية- اللبنانية‘‘ الجديدة وتداعياتها
مشاريع الطاقة ‘‘الأردنية- السورية- اللبنانية‘‘ الجديدة وتداعياتها
9 أيلول 2021
نظرة على اعتراف الصهاينة بـ ‘‘الانهيار من الداخل‘‘
نظرة على اعتراف الصهاينة بـ ‘‘الانهيار من الداخل‘‘
8 أيلول 2021
نهاية عقد من السياسة العدائية التركية تجاه سوريا؛ الأدلة والأسباب
8 أيلول 2021
أول تعليق إيراني على حكومة طالبان
أول تعليق إيراني على حكومة طالبان
8 أيلول 2021
رئيس الجمهورية الايرانية: لاعداد برنامج شامل لترويج نمط الحياة الايرانية –الاسلامية
رئيس الجمهورية الايرانية: لاعداد برنامج شامل لترويج نمط الحياة الايرانية –الاسلامية
8 أيلول 2021
السفينة الإيرانية ومثلث المقاومة الذي حطم الهيمنة الأمريكية
السفينة الإيرانية ومثلث المقاومة الذي حطم الهيمنة الأمريكية
8 أيلول 2021
التواصل المباشر مع الطائرات دون طيار الهجومية الإيرانية
التواصل المباشر مع الطائرات دون طيار الهجومية الإيرانية
8 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إيران تكسب إيجابية المستجد في ملفها النووي
الآثار النفسية للهزيمة في أفغانستان على القوات الأمريكية والأوروبية
تهديد جديّ من الفصائل الفلسطينيّة لـ ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تُحطّم غزة قيود الحصار؟
أزمة خط الغاز بين الجزائر والمغرب.. الأشقاء يخسرون وإسبانيا تكسب