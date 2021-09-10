إصابة فلسطيني فی مواجهات مع الاحتلال بجنين

وأفادت مصادر محلية للمركز الفلسطيني للاعلام أن مواجهات مع الاحتلال اندلعت قرب حاجز الجلمة العسكري شمال جنين، ما أدى لإصابة شاب من مخيم جنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في ساقه، نقل إلى المستشفى.



وأطلق مقاومون فلسطينيون، مساء الخميس، النار صوب حاجز الجلمة الاحتلالي بالقرب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية .



وأفادت مصادر إعلامية صهيونية أن قوة لجيش الاحتلال تعرضت لعملية إطلاق نار على حاجز الجلمة شرق جنين، وهذه الحادثة الرابعة خلال 24 الساعة الماضية.



وتشهد فلسطين المحتلة حالة من الغضب العارم مع تصاعد اعتداءات الاحتلال بحق الأسرى في السجون وتحذيرات القوى الوطنية وفصائل المقاومة من مساس الاحتلال بالأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم فجر الاثنين من سجن جلبوع.