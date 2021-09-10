لقاء مرتقب بين الرئيس اللبناني و رئيس الوزراء المكلف

وأعلنت صفحة رئاسة الجمهورية اللبنانية عن لقاء مرتقب بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي ظهر اليوم في قصر بعبدا.



و في السياق أفادت مصادر رفيعة لموقع العهد الإخباري أن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يزور بعبدا ظهر اليوم الجمعة.