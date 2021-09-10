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الجمعة 10 أيلول 2021 ساعة 12:17
انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة في العراق
وذكرت الهيئة ،في بيان، أن “درجات الحرارة في بغداد يوم غد دون الـ 40″.
وادناه جداول درجات الحرارة:
مصدر :
وكالات
رقم :
953114
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