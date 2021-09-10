الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 10 أيلول 2021 ساعة 12:22

انتفاضة شعبية اليوم في كل أرجاء فلسطين دعمًا للأسرى الستّة

انتفاضة شعبية اليوم في كل أرجاء فلسطين دعمًا للأسرى الستّة
وكانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية دعت لاعتبار اليوم الجمعة يوما للغضب الشعبي العارم في مواجهة الاحتلال في كل اماكن التماس، دعما واسنادا للحركة الاسيرة في معركتها ضد السجان وحماية للمتحررين السته من سجن جلبوع.

دعت لجنة المتابعة الى تنظيم الفعاليات الشعبية في مختلف اماكن وجود الشعب الفلسطيني، داعيةً للمشاركة في الاعتصام الجماهيري امام مقر الصليب الاحمر في مدينة غزة واداء صلاة الجمعة في المكان.

يُشار إلى أن كافة المحافظات في فلسطين شهدت في اليومين الماضيين مسيرات ومظاهرات حاشدة دعمًا للأسرى ومطالبة لحماية الاسرى الستة، وسط تحذير من الفصائل للاحتلال من المساس بحياتهم.

وأصيب خلال المسيرات الحاشدة أكثر من 100 فلسطيني بجراح مختلفة سواء بالرصاص أو بالاختناق الشديد جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال قمع قوات الاحتلال للمسيرات الحاشدة.

يذكر أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلي تشن حملة اقتحامات واسعة للسجون، يتخللها تفتيش للأقسام بالسجون وتوزيع الاسرى على الاقسام بعد الاعتداء عليهم وتفريغ السجون من كل الانجازات التي حققها الأسرى سابقًا ضمن حملة انتقامية بعدما تمكن الأسرى الستة من انتزاع حريتهم عبر نفق أسفل سجن جلبوع.
مصدر : وكالات
رقم : 953115
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الى لابيد.. سنحرر الجولان المحتل وسنمرغ انف الصهاينة بالتراب
الى لابيد.. سنحرر الجولان المحتل وسنمرغ انف الصهاينة بالتراب
إيران تكسب إيجابية المستجد في ملفها النووي
إيران تكسب إيجابية المستجد في ملفها النووي
10 أيلول 2021
السفن الايرانية وسقوط الفيتو الأميركي: ماذا عن تنفيذ خطة الغاز المصري؟
السفن الايرانية وسقوط الفيتو الأميركي: ماذا عن تنفيذ خطة الغاز المصري؟
10 أيلول 2021
الآثار النفسية للهزيمة في أفغانستان على القوات الأمريكية والأوروبية
الآثار النفسية للهزيمة في أفغانستان على القوات الأمريكية والأوروبية
9 أيلول 2021
تهديد جديّ من الفصائل الفلسطينيّة لـ ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تُحطّم غزة قيود الحصار؟
تهديد جديّ من الفصائل الفلسطينيّة لـ ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تُحطّم غزة قيود الحصار؟
9 أيلول 2021
أزمة خط الغاز بين الجزائر والمغرب.. الأشقاء يخسرون وإسبانيا تكسب
أزمة خط الغاز بين الجزائر والمغرب.. الأشقاء يخسرون وإسبانيا تكسب
9 أيلول 2021
مشاريع الطاقة ‘‘الأردنية- السورية- اللبنانية‘‘ الجديدة وتداعياتها
مشاريع الطاقة ‘‘الأردنية- السورية- اللبنانية‘‘ الجديدة وتداعياتها
9 أيلول 2021
نظرة على اعتراف الصهاينة بـ ‘‘الانهيار من الداخل‘‘
نظرة على اعتراف الصهاينة بـ ‘‘الانهيار من الداخل‘‘
8 أيلول 2021
نهاية عقد من السياسة العدائية التركية تجاه سوريا؛ الأدلة والأسباب
8 أيلول 2021
أول تعليق إيراني على حكومة طالبان
أول تعليق إيراني على حكومة طالبان
8 أيلول 2021
رئيس الجمهورية الايرانية: لاعداد برنامج شامل لترويج نمط الحياة الايرانية –الاسلامية
رئيس الجمهورية الايرانية: لاعداد برنامج شامل لترويج نمط الحياة الايرانية –الاسلامية
8 أيلول 2021
السفينة الإيرانية ومثلث المقاومة الذي حطم الهيمنة الأمريكية
السفينة الإيرانية ومثلث المقاومة الذي حطم الهيمنة الأمريكية
8 أيلول 2021
التواصل المباشر مع الطائرات دون طيار الهجومية الإيرانية
التواصل المباشر مع الطائرات دون طيار الهجومية الإيرانية
8 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إيران تكسب إيجابية المستجد في ملفها النووي
الآثار النفسية للهزيمة في أفغانستان على القوات الأمريكية والأوروبية
تهديد جديّ من الفصائل الفلسطينيّة لـ ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تُحطّم غزة قيود الحصار؟
أزمة خط الغاز بين الجزائر والمغرب.. الأشقاء يخسرون وإسبانيا تكسب