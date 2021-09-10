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الجمعة 10 أيلول 2021 ساعة 13:31

القبض على خمسة دواعش في نينوى بينهم مسؤولون

القبض على خمسة دواعش في نينوى بينهم مسؤولون
وقال الجهاز في بيان  إن “مفارزه في المحافظة وبناءً على مذكرات قضائية تمكنت من إلقاء القبض على (5) عناصر ينتمون لداعش“.

وأضاف أن “احدهم مسؤول وكر لايواء الإرهابيين فيما يعرف بولاية الجزيرة، والاخر مسؤول عن واردات النفط، ويعمل الثالث بصناعة العبوات الناسفة وتفخيخ العجلات، وما تبقى منهم يعملان كمقاتلين في ديوان الجند ضمن الولاية ذاتها“.

ووفقا للبيان فإنه “جرى تدوين اقوال المتهمين اصولياً، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلاً عن استهداف القوات الامنية بالعبوات خلال معارك تحرير مدينة الموصل“.

وأشار البيان إلى أنه “تمت احالة هؤلاء جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم“.
مصدر : وكالات
رقم : 953119
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