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الجمعة 10 أيلول 2021 ساعة 17:21

الخارجية الروسية: من المستحيل وقف "السيل الشمالي-2"

الخارجية الروسية: من المستحيل وقف "السيل الشمالي-2"
وأضافت زاخاروفا: "بات واضحا للجميع، بما في ذلك خصوم السيل الشمالي-2، الذي عارضوا بشدة عملية تشييده، أنه من المستحيل وقف المشروع. لقد حان الوقت، لكي يتوقفوا عن وضع العراقيل أمام هذا المشروع الهام. الوقت حان فعلا للاتفاق على معايير معقولة ومفيدة للطرفين لتشغيل خط أنابيب الغاز هذا".

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية، أن موعد بدء الضخ التجاري للغاز، بات يتعلق ويعتمد على موقف الهيئة الألمانية المشرفة على تنظيم وضبط مثل هذه العمليات.

وقالت: "نأمل أن يتمكن ملايين المستهلكين الأوروبيين قريبا من الحصول على الغاز الروسي عبر طريق نقل أقصر وأكثر اقتصادا وصديق للبيئة".

في صباح اليوم الجمعة، أفادت شركة "غازبروم"، بأنه تم بالكامل إنجاز بناء خط نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا "السيل الشمالي-2" .
مصدر : وكالات
رقم : 953148
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