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الجمعة 10 أيلول 2021 ساعة 17:42

الصحة الإيرانية: تسجيل 445 وفاة و 21114 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإيرانية: تسجيل 445 وفاة و 21114 اصابة جديدة بفيروس كورونا
وأشارت وزارة الصحة الى تسجيل 21 الفا و114 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 5 ملايين و258 الفا و913 شخصا.

وأضافت، أن 3 آلاف و187 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 7 آلاف و418 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ 4 ملايين و509 آلاف و905 أشخاص لغاية الآن.

وأعلنت وزارة الصحة، بأن 30 مليونا و17 الفا و378 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفتت الى تطعيم 21 مليونا و753 الفا و20 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 11 مليونا و696 ألفا و569 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 33 مليونا و449 الفا و589 جرعة.
رقم : 953155
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