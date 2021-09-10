الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 10 أيلول 2021 ساعة 19:07

الخارجیة الباكستانية تعلق على اتهامها بتورطها في دعم 'طالبان' في 'بانشير'

الخارجیة الباكستانية تعلق على اتهامها بتورطها في دعم
وقالت وزارة الخارجية في بيان الخميس: “ردا على أسئلة حول القصص التي نقلتها وسائل الإعلام الهندية، والتي تشير إلى تورط باكستان في بانشير، رفض المتحدث باسم الوزارة عاصم افتخار، هذه المزاعم رفضا قاطعا، باعتبارها جزءا من حملة دعائية خبيثة ضد باكستان”.

ووصف افتخار “الأخبار الكاذبة التي نشرتها وسائل الإعلام الهندية”، بأنها “مزاعم كيدية، وجزء من محاولة يائسة لتشويه سمعة باكستان وتضليل المجتمع الدولي”، حسب البيان.
وأكدت إسلام أباد على التزامها الدائم بالحفاظ على أفغانستان “آمنة ومستقرة وذات سيادة ومزدهرة”.

والأسبوع الماضي، زعمت العديد من وسائل الإعلام الهندية أن القوات الجوية الباكستانية ساعدت طالبان، وشنت غارات جوية على مواقع القوات المناهضة للحركة في بانشير.


وبثت القنوات التلفزيونية الرائدة في الهند لقطات لطائرات “F-15” الأمريكية، ولقطات من لعبة المحاكاة العسكرية الشهيرة “Arma 3″، زاعمة أنها مقاطع فيديو حصرية لضربات القوات الجوية الباكستانية.


وأفاد موقع أخبار الدفاع البريطاني “UK Defense Journal”، أن قناة “TimesNow” الإخبارية الهندية “بثت مقطعا لطائرة أمريكية من طراز (F-15) تحلق في ويلز، وزعمت أنها دليل على غزو باكستاني كامل لأفغانستان”.

والإثنين، أعلنت طالبان، أنها أحكمت سيطرتها على كامل أراضي أفغانستان، بعد تمكنها من السيطرة على بانشير، والتغلب على القوات التي يقودها أحمد مسعود، نجل المقاتل الشهير المناهض للحركة، أحمد شاه مسعود.


والثلاثاء، تظاهر مئات المواطنين الأفغان، أمام مقر السفارة الباكستانية في كابول، احتجاجًا على ما اعتبروه “تدخل إسلام أباد” في البلاد

ورفض المتحدث باسم الجيش الباكستاني، بابار افتخار، هذه “الأكاذيب”، واصفا إياها بأنها “دعاية غير عقلانية من الهند”.
وشدد خلال تصريحات لوكالة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن “باكستان لا علاقة لها بما يحدث داخل أفغانستان، سواء كان ذلك في بانشير أو في أي مكان آخر”.
وسيطرت “طالبان” على أفغانستان، أغسطس الماضي، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتمل أواخر الشهر نفسه.
مصدر : وكالات
رقم : 953173
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إعادة المسرحية.. عودة داعش بإخراج أمریکی
إعادة المسرحية.. عودة داعش بإخراج أمریکی
الکیان الصهيوني: اتفاقيات تطبيع أم غزو تجاري للدول العربية
الکیان الصهيوني: اتفاقيات تطبيع أم غزو تجاري للدول العربية
10 أيلول 2021
الى لابيد.. سنحرر الجولان المحتل وسنمرغ انف الصهاينة بالتراب
الى لابيد.. سنحرر الجولان المحتل وسنمرغ انف الصهاينة بالتراب
10 أيلول 2021
إيران تكسب إيجابية المستجد في ملفها النووي
إيران تكسب إيجابية المستجد في ملفها النووي
10 أيلول 2021
السفن الايرانية وسقوط الفيتو الأميركي: ماذا عن تنفيذ خطة الغاز المصري؟
السفن الايرانية وسقوط الفيتو الأميركي: ماذا عن تنفيذ خطة الغاز المصري؟
10 أيلول 2021
الآثار النفسية للهزيمة في أفغانستان على القوات الأمريكية والأوروبية
الآثار النفسية للهزيمة في أفغانستان على القوات الأمريكية والأوروبية
9 أيلول 2021
تهديد جديّ من الفصائل الفلسطينيّة لـ ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تُحطّم غزة قيود الحصار؟
تهديد جديّ من الفصائل الفلسطينيّة لـ ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تُحطّم غزة قيود الحصار؟
9 أيلول 2021
أزمة خط الغاز بين الجزائر والمغرب.. الأشقاء يخسرون وإسبانيا تكسب
أزمة خط الغاز بين الجزائر والمغرب.. الأشقاء يخسرون وإسبانيا تكسب
9 أيلول 2021
مشاريع الطاقة ‘‘الأردنية- السورية- اللبنانية‘‘ الجديدة وتداعياتها
مشاريع الطاقة ‘‘الأردنية- السورية- اللبنانية‘‘ الجديدة وتداعياتها
9 أيلول 2021
نظرة على اعتراف الصهاينة بـ ‘‘الانهيار من الداخل‘‘
نظرة على اعتراف الصهاينة بـ ‘‘الانهيار من الداخل‘‘
8 أيلول 2021
نهاية عقد من السياسة العدائية التركية تجاه سوريا؛ الأدلة والأسباب
8 أيلول 2021
أول تعليق إيراني على حكومة طالبان
أول تعليق إيراني على حكومة طالبان
8 أيلول 2021
رئيس الجمهورية الايرانية: لاعداد برنامج شامل لترويج نمط الحياة الايرانية –الاسلامية
رئيس الجمهورية الايرانية: لاعداد برنامج شامل لترويج نمط الحياة الايرانية –الاسلامية
8 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إيران تكسب إيجابية المستجد في ملفها النووي
الآثار النفسية للهزيمة في أفغانستان على القوات الأمريكية والأوروبية
تهديد جديّ من الفصائل الفلسطينيّة لـ ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تُحطّم غزة قيود الحصار؟
أزمة خط الغاز بين الجزائر والمغرب.. الأشقاء يخسرون وإسبانيا تكسب