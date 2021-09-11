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السبت 11 أيلول 2021 ساعة 08:43

طائرات الإحتلال تقصف مواقع في غزة

طائرات الإحتلال تقصف مواقع في غزة
وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة نشرها على تويتر “‏ردًا على إطلاق القذيفة الصاروخية من غزة نحو "إسرائيل" مساء الجمعة، أغارت طائرات ومروحيات حربية الليلة على مواقع لحماس”.

وذكر أدرعي أن المواقع التي تم استهدافها هي: “نقطة تستخدم لإطلاق نيران رشاشات، ومنشاة تدريب، وموقع لتخزين وسائل قتالية، ومجمع عسكري يحوي على مصنع إسمنت لبناء أنفاق”.

و قصفت الاحتلال الاسرائيلي 3 مواقع، الأول في منطقة شمال القطاع، والثاني في مدينة دير البلح (وسط) والثالث في مدينة خانيونس (جنوب)، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وكانت الاحتلال إسرائيلي قد أعلن مساء الجمعة، رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية في غزة مسؤوليتها عن إطلاق أي قذائف صاروخية.

وجاء إطلاق الصاروخ، بعد ساعات على إعلان الشرطة الإسرائيلية نجاحها في إعادة اعتقال اثنين من الأسرى الفلسطينيين الفارين من سجن “جلبوع” شديد الحراسة الاسبوع الماضي.
مصدر : وكالات
رقم : 953253
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