ايران تنتقد بيان “الدول الأربع” وتدعو لدعم فلسطين

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن “من يقف خلف إصدار هكذا بيانات يخدم بالأساس مصالح الكيان الصهيوني وننصح الدول الأربع بالتركيز على دعم الشعب الفلسطيني المظلوم بدلا من إصدار بيانات تافهة”.



ورأى زاده أن إصدار بيانات من هذا القبيل يتناقض مع بعض التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها بعض الدول لتحسين علاقاتها مع ايران، داعياً دول الجوار إلى تحكيم الحوار واستخدام الطرق الدبلوماسية لحل المشاكل العالقة.



وعبر المتحدث الإيراني عن رفض “الادعاءات بشأن الجزر الثلاث”، مشدداً على أن “جميع تحركات ايران في هذه المنطقة تأتي في اطار ممارسة سيادتها والتأكيد على وحدة أراضيها”، مشيراً أيضاً إلى رفض أي تدخل بهذا الشأن.



وتطرق زاده إلى ما وصفها “بالعراقيل التي وضعتها بعض دول هذه اللجنة الرباعية أمام حصول الاتفاق النووي”، مضيفاً أن مثل هذه البيانات لن تؤثر على تطوير قدرات ايران في مجال التقنية النووية السلمية.​