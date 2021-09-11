رد الفعل الامريكي على تشكيل حكومة جديدة في لبنان

وقال برايس: "نحث البرلمان اللبناني على الموافقة العاجلة على هذه الحكومة الجديدة حتى يتسنى لها العمل على تنفيذ إصلاحات ملموسة تعالج الموقف الاقتصادي المتدهور في لبنان".



وأضاف: "نحن مستعدون لدعم هذه الحكومة في العمل الشاق الذي ينتظرها".