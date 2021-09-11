الصفحة الرئيسية
0
السبت 11 أيلول 2021 ساعة 08:57

الصحة اليمنية: استهداف البنية التحتية تسبب في انتشار الأمراض

الصحة اليمنية: استهداف البنية التحتية تسبب في انتشار الأمراض
وكأن ما تسبب به العدوان من انهيار لمنظومة القطاع الصحي في اليمن وانتشار الأوبئة لم يكن كافياً، ليواصل جرائمه باحتجاز سفن المشتقات النفطية لتقويض جهود مواجهة تلك الأوبئة.

ويوم تلو الآخر، تتفاقم معاناة المواطنين بسبب تفشي الأمراض والأوبئة وانعدام الأدوية، جراء استمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ أكثر من ست سنوات.

أصبح العدوان والحصار والأوبئة، ثالوث الموت الذي يفتك بالشعب اليمني خاصة في محافظتي الحديدة وحجة، حيث تفاقمت حالات الإصابة بالأمراض والأوبئة بشكل ملفت مؤخراً خاصة الملاريا وحمى الضنك والكوليرا والدفتيريا وغيرها رغم الجهود المبذولة من وزارة الصحة وشركائها في التصدي لها.

استهداف البنية التحتية

وأكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن استهداف العدوان للبنية التحتية للقطاع الصحي ومصادر المياه والصرف الصحي، تسبب في صعوبة الحصول على خدمات صحية جيدة ومياه شرب نظيفة وانتشار العديد من الأوبئة والأمراض منها 26 مرضاً ووباء، تترصدها وزارة الصحة لاستئصالها.

وأوضح أنه وفي ظل هذه الممارسات التي يتعمد تحالف العدوان ارتكابها لزيادة معاناة الشعب اليمني قضت توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى للجهات المعنية بتعزيز إجراءات القضاء على الأوبئة خاصة في محافظة الحديدة التي شهدت مطلع العام الماضي ارتفاعاً في أعداد الإصابات بالحميات والأوبئة خصوصاً في فصل الشتاء.

وأشار وزير الصحة، إلى أن الوزارة تستعد حالياً بالتعاون مع السلطة المحلية في الحديدة لمواجهة انتشار أمراض حمى الضنك والملاريا من خلال عقد اللقاءات مع الجهات المعنية والقطاع الخاص لتكثيف الجهود لمواجهة الأمراض والأوبئة .

وقال “استنفرت وزارة الصحة كافة قطاعاتها للقضاء على الأوبئة والأمراض التي تفتك بالمواطنين والنهوض بالقطاع الصحي خاصة في المحافظات التي تشهد انتشاراً كبيراً لتلك الأوبئة”.

وتطرق الوزير المتوكل إلى الجهود التي بذلتها الوزارة والسلطة المحلية بمحافظة الحديدة خلال العام الماضي في مواجهة انتشار الأوبئة من خلال النزول الميداني إلى مختلف المديريات للإطلاع عن كثب على ما تتطلبه مكافحة هذه الأمراض من احتياجات مادية وبشرية، بما يحد من انتشارها وتوفير الأدوية للمصابين والعمل على ردم المستنقعات والتوعية بمخاطر الأوبئة وطرق الوقاية منها.
رقم : 953261
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الاسلامية يهنئ بالعودة المظفرة للمجموعة البحرية الايرانية 75
قائد الثورة الاسلامية يهنئ بالعودة المظفرة للمجموعة البحرية الايرانية 75
الانسحاب الامريكي من افغانستان انحصار قوة أم تراجع تكتيكي؟
الانسحاب الامريكي من افغانستان انحصار قوة أم تراجع تكتيكي؟
11 أيلول 2021
السيد رئيسي: هدفنا في هذه المرحلة تغيير الظروف لمصلحة الشعب وتحسین معیشته
السيد رئيسي: هدفنا في هذه المرحلة تغيير الظروف لمصلحة الشعب وتحسین معیشته
11 أيلول 2021
مهمة القوات البريطانية في المهرة: التجسس
مهمة القوات البريطانية في المهرة: التجسس
11 أيلول 2021
بلينكن قدّم عليها قطر وأوستن لم يزرها.. السعودية على صفيح ساخن؟
بلينكن قدّم عليها قطر وأوستن لم يزرها.. السعودية على صفيح ساخن؟
11 أيلول 2021
لماذا تسعى إسرائيل لتقوية السلطة الفلسطينية بقيادة أبو مازن؟
لماذا تسعى إسرائيل لتقوية السلطة الفلسطينية بقيادة أبو مازن؟
11 أيلول 2021
إعادة المسرحية.. عودة داعش بإخراج أمریکی
إعادة المسرحية.. عودة داعش بإخراج أمریکی
10 أيلول 2021
الکیان الصهيوني: اتفاقيات تطبيع أم غزو تجاري للدول العربية
الکیان الصهيوني: اتفاقيات تطبيع أم غزو تجاري للدول العربية
10 أيلول 2021
الى لابيد.. سنحرر الجولان المحتل وسنمرغ انف الصهاينة بالتراب
الى لابيد.. سنحرر الجولان المحتل وسنمرغ انف الصهاينة بالتراب
10 أيلول 2021
إيران تكسب إيجابية المستجد في ملفها النووي
إيران تكسب إيجابية المستجد في ملفها النووي
10 أيلول 2021
السفن الايرانية وسقوط الفيتو الأميركي: ماذا عن تنفيذ خطة الغاز المصري؟
السفن الايرانية وسقوط الفيتو الأميركي: ماذا عن تنفيذ خطة الغاز المصري؟
10 أيلول 2021
الآثار النفسية للهزيمة في أفغانستان على القوات الأمريكية والأوروبية
الآثار النفسية للهزيمة في أفغانستان على القوات الأمريكية والأوروبية
9 أيلول 2021
تهديد جديّ من الفصائل الفلسطينيّة لـ ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تُحطّم غزة قيود الحصار؟
تهديد جديّ من الفصائل الفلسطينيّة لـ ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تُحطّم غزة قيود الحصار؟
9 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إيران تكسب إيجابية المستجد في ملفها النووي
الآثار النفسية للهزيمة في أفغانستان على القوات الأمريكية والأوروبية
تهديد جديّ من الفصائل الفلسطينيّة لـ ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تُحطّم غزة قيود الحصار؟
أزمة خط الغاز بين الجزائر والمغرب.. الأشقاء يخسرون وإسبانيا تكسب