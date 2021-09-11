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السبت 11 أيلول 2021 ساعة 09:15

السيد رئيسي: هدفنا في هذه المرحلة تغيير الظروف لمصلحة الشعب وتحسین معیشته

السيد رئيسي: هدفنا في هذه المرحلة تغيير الظروف لمصلحة الشعب وتحسین معیشته
وقال الرئيس رئيسي في كلمته مساء الجمعة خلال لقائه في مدينة بيرجند ممثلي مختلف شرائح الشعب والمضحين وعلماء الدين في محافظة خراسان الجنوبية (شرق): لقد عبأنا طاقاتنا لتغيير الظروف لمصلحة الشعب وتحسين معيشته.

واشار الى الثروات الطبيعية الكبيرة المتوفرة في المحافظة ومنها الاحجار الثمينة جدا والمحاصيل الزراعية الاستراتيجية وقال: انه ينبغي تفعيل مراكز الابحاث في هذا الصدد وسنقوم نحن بتقديم الدعم في هذا المجال للاستفادة بصورة افضل من هذه المنتوجات الجيدة والقيمة الموجودة في محافظة خراسان الجنوبية.

واكد ضرورة استقطاب الرساميل المحلية والاجنبية للمحافظة واشار الى الطاقات المنجمية الموجودة فيها خاصة مناجم الفحم في منطقة طبس وقال: لو اكتملت البنية التحتية لهذه المناجم فبامكاننا زيادة فرص العمل عدة اضعاف ومن جانب اخر يتم التعويض عن الواردات في هذا المجال.

واعتبر توفير المياه لمحافظة خراسان الجنوبية من قضاياها الاساسية وقال: ان هذا الموضوع يجب متابعته عن طريق نقل المياه من بحر عمان كضرورة ملحة.

واضاف رئيس الجمهورية: ان مسالة حفر الابار العميقة قد اثمر في محافظة سيستان وبلوجستان حيث تم بهذا الصدد حفر 3 ابار عميقة فيها وبالامكان استخدام هذا الاسلوب في محافظة خراسان الجنوبية ايضا كاحد الطرق للحصول على المياه.

واشار الى تواجد العشائر وسكان الحدود وحرس الحدود كقوى قيمة في محافظة خراسان الجنوبية وقال: ان حرس حدودنا قاموا بضمان وتوفير امن البلاد رغم التهديدات الحدودية.

وصرح آية الله رئيسي بان ظروف الحظر قد خلقت مشاكل للمواطنين في البلاد الا ان بعض قطاعاتنا الفاعلة حولت بجهودها الدؤوبة هذه التهديدات الى فرص واضاف: ان احد القطاعات الصناعية التي خلقت الفرصة في هذا المجال هو مصنع "كوير تاير".

واعتبر الواردات بلا انضباط بانها تؤثر على الانتاج والاقتصاد المستقل والمقاوم وقال: اننا سوف لن نسمح بحدوث هذا الامر.
رقم : 953273
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