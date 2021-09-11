إيران تستضيف اجتماعا وزاريا لجيران أفغانستان

وقال مجيد تخت روانجي "أفغانستان تمر بمنعطف حرج، مع فرار مئات الآلاف من الأفغان من بلادهم ونزوح أكثر من نصف مليون آخرين داخليا"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء تسنيم الإيرانية.



وأضاف أن الإمدادات الغذائية الأساسية في البلاد تنفد، وأن الملايين من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مضيفاً "هذا الوضع في الأساس نتيجة مباشرة لتدخل الولايات المتحدة وقوى خارجية أخرى في أفغانستان وانسحابها غير المسؤول"، وفقا لما قال في خطاب أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي.



تستعد إيران لتسهيل نقل المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، وفقا لما ذكر، مضيفاً إن العديد من اللاجئين الأفغان دخلوا الأراضي الإيرانية، وفقا لما قال، حاثا "المجتمع الدولي على تحمل مسؤوليته وبذل المزيد لتقديم المساعدة لهؤلاء اللاجئين".