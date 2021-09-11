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السبت 11 أيلول 2021 ساعة 09:56
وزير الخارجية الايراني يهنئ بذكرى استقلال طاجيكستان
وأعرب أمير عبداللهيان، عن أمله في أن يشهد البلدان تطورا متزايدا للعلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية في المستقبل القريب.
و تحتفل طاجيكستان بعيد الاستقلال في 9 سبتمبر من كل عام منذ استقلالها في عام 1991 عن الاتحاد السوفيتي .
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
953281
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