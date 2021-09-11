وزير الخارجية الايراني يهنئ بذكرى استقلال طاجيكستان

وأعرب أمير عبداللهيان، عن أمله في أن يشهد البلدان تطورا متزايدا للعلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية في المستقبل القريب.



و تحتفل طاجيكستان بعيد الاستقلال في 9 سبتمبر من كل عام منذ استقلالها في عام 1991 عن الاتحاد السوفيتي .