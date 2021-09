من هم وزراء حكومة لبنان الجديدة؟

ننشر لكم أسماء الوزراء وسيرهم الذاتية:



1. وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي:



- قاض تولّى الغرفة الابتدائية في بيروت.

- رئيس محكمة جنايات الشمال، وكان اول قاض يعقد جلسة الكترونية في تاريخ محافظة الشمال وذلك بسبب اقفال المحاكم اثر جائحة كورونا.



2. وزير الطاقة والمياه وليد فياض:



- حائز على شهادات عدة من جامعات أميركية وفرنسة، أبرزها: شهادة في الأدوات الالكترونية من جامعة ماساشوستس عام 2000، وشهادة "ماستر" للعلوم في الهندسة المدنية والبيئية من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا عام 1997، وشهادة "دبلوم" في الهندسة من Ecole Polytechnique الفرنسية عام 1995، وشهادة "دبلوم" هندسية في الفن والصناعات من Ecole Centrale - باريس عام 1995.



- تنقل في مناصب عدة في شركات دولية، ويتولى حاليًا منصب المدير الإداري للشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة الاستشارات الدولية Partners in Performance منذ العام 2019،



- شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة Booz Allen Hamilton وكان عضوًا مؤسسًا لشركة MENA للاعمال.



- عمل في شركة Mckenzy and Company في أوروبا وأميركا، ووضع الكثير من الاستراتيجيات والسياسات في مشاريع لقطاعات متعددة ومنها الطاقة والبيئة.



3. وزير الدفاع العميد الركن موريس سليم:



- مواليد كفرشيما 1954، متأهل من إلهام بشارة وله ولد واحد.

- التحق بالكلية الحربية عام 1972 وتخرج برتبة ملازم في سلاح المدفعية في 1 آب 1975.

- تبوأ مراكز قيادية عديدة في الوحدات الميدانية، وشغل وظائف عديدة في اركان قيادة الجيش.

- تابع دورات دراسية عدة في الداخل والخارج.

- مجاز في الاركان من كلية القيادة والاركان في الجيش الاميركي.

- مجاز في الحقوق من الجامعة اللبنانية.

- شغل منصب رئيس الطبابة العسكرية في الجيش حتى العام 2012 تاريخ تقاعده من الخدمة العسكرية.



4. وزير الاشغال العامة والنقل المهندس علي عقيد حمية:



- مواليد طاريا 1977

- حائز على جدارة في الالكترونيك من الجامعة اللبنانية، كما على ماجستير في علوم تكنولوجيا الاتصالات من جامعة ENIB في فرنسا ودكتوراه في الالكترونيات والاتصالات الضوئية من جامعة UBO في فرنسا.

- حاز في العام 2014 على شهادة الاهلية لإدارة الابحاث من جامعة بريتاني اوكسيدانتال في فرنسا، إضافة الى رتبة بروفيسور من الجامعة اللبنانية عام 2015 ومن جامعة AUL عام 2014.

- استاذ محاضر في عدد من الجامعات في لبنان وفي المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا - الجامعة اللبنانية، وعضو اساسي في الكثير من اللجان المحلية والدولية ولديه أكثر من 50 بحث علمي دولي محكم.

- شارك في عشرات المؤتمرات الدولية ويجيد اللغات العربية والفرنسية والانكليزية، وحائز على الجنسية الفرنسية.



5. وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض:



- رئيس مجلس ادارة مستشفى رفيق الحريري منذ العام 2015

- جراح جهاز هضمي في المركز الطبي للجامعة الاميركية في بيروت منذ عام 2010

- مستشار الجراحة العامة في مستشفى المركز الطبي المتخصص Specialized Medical Center Hospital بين عامي 2001 و 2011

- خريج كلية الطب في الجامعة الاميركية في بيروت عام 1993

- حائز على ماجستير في ادارة الاعمال ( MBA من الجامعة الاميركية في بيروت عام 2013)



6. وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجار:



- مواليد العام 1965.

- حائز على دكتوراة في طب الاسنان من الجامعة اللبنانية، وإجازة في التنشيط الاجتماعي من جامعة القديس يوسف.

- عمل في حقل الخدمة الاجتماعية عبر مجموعة من الجمعيات.



7. وزير البيئة ناصر ياسين:



- حائز على شهادة ماجستير في علوم السكان من الجامعة اللبنانية الاميركية في بيروت عام 1997، وعلى ماجستير في علوم الانماء من جامعة London School of Economics عام 2003، وعلى دكتوراه في علوم التخطيط من جامعة University College London عام 2008.

- مدير مؤسسة عصام فارس للسياسة العامة والعلاقات الدولية بين 2019 و 2020

- مدير البحوث في مؤسسة عصام فارس للسياسة العامة والعلاقات الدولية منذ عام 2014

- استاذ في كلية علوم الصحة منذ عام 2019

- مدير تنفيذي في مركز البحوث عن السكان والصحة في الجامعة الاميركية في بيروت بين 2008 و 2009

- مؤسس وحدة التدريب في كلية علوم الصحة في الجامعة الاميركية بيروت بين 2009 و 2012



8. وزير العمل مصطفى حسين بيرم:



- مواليد عام 1972، متأهل.

- حائز على إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية، إضافة الى دبلوم في القانون العام من الجامعة العربية، وماجستير في القانون المالي من الجامعة الاسلامية ومدرب دولي في الادارة والتنمية الذاتية من منظمة Intosai التابعة للامم المتحدة.

- عمل كرئيس مصلحة، مراقب اول قانوني في ديوان المحاسبة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، من عام 1998 حتى تاريخه. كما عمل في التدريب الدولي والمحلي في الادارة والتنمية الذاتية، منذ العام 2014 حتى تاريخه، تحت اشراف منظمة INTOSAI ومعهد التخطيط العربي (الكويت) ومنتدى التطوير الخليجي وديوان المحاسبة ( لبنان) ومدارس المصطفى.

- شارك في دورات عدة منها ما يتعلق بالرقابة على البعثات الخارجية، وإصدار شهادة الجودة، والرقابة على الاداء، وعلى العائد من المال العام.

- حائز على تنويهات عدة من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة، ويتقن اللغتين العربية والفرنسية، وله مؤلفات عدة.



9. وزير الاقتصاد أمين سلام:



- محام دولي واقتصادي متخصص في الإدارة وبرنامج القيادة من جامعة Harvard Kennedy School، وفي القانون الدولي والمقارن من جامعة جورج واشنطن، وحائز على إجازة في الحقوق من جامعة الحكمة.

- يعمل مستشارا دوليا في الاقتصاد والتطوير الاجتماعي، والإدارة، والقيادة الاستراتيجية، والشؤون العامة، والاتصالات.

- شغل مركز نائب رئيس الغرفة الوطنية الأميركية - العربية للتجارة.



10. وزير السياحة وليد روفائيل نصار



- مواليد جبيل 1968



التحصيل العلمي والشهادات:

- حائز على شهادة في الهندسة المدنية من جامعة القديس يوسف ESIB - المعهد العالي للمهندسين في بيروت عام 1990

- حائز على شهادة في الدراسات العليا في الهندسة المدنية من جامعة القديس يوسف ESIB - المعهد العالي للمهندسين في بيروت بالتعاون مع جامعة ESTP باريس عام 1994

- عضو في نقابة المهندسين في بيروت عام 1991

- حائز على شهادة في مراقبة الجودة وتصنيف الشركات ISO 201 من شركة Veritas

- حائز على شهادة في برمجة التخطيط وإدارة المشاريع من شركة البرمجة العالمية Oracle

- حائز على شهادة في برمجة نظام الإدارة والصيانة للمرافق العامة

- حائز على شهادة تطبيق نظم المعلومات الجغرافية (GIS) للمدن والبلديات



الخبرات العملية

- مؤسس ومدير تنفيذي لعدة شركات في لبنان وفي المملكة العربية السعودية في مجال الهندسة والمقاولات وإدارة المشاريع عام 2001

- تنفيذ وإدارة بعض المشاريع في لبنان والخارج:

- استشارات واعداد دراسات فنية وتقنية خاصة لقمة G20 المنوي انعقادها في السعودية في تشرين الثاني 2020

- إعداد التصاميم والدراسات الخاصة لمشاركة لبنان في Expo 2020-Dubai مع كافة الخطط والإقتراحات للقطاعات الإنتاجية في لبنان.

- القمة العربية التنموية الإقتصادية في بيروت عام 2019

- إعداد دراسات لبعض المشاريع في قطار الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام 2019-2017

- تنفيذ مشاريع تابعة لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية 2015-2008

- إدارة وتنفيذ مشاريع تابعة لشركات الإتصالات السعودية عام 2010-2005

- مؤتمر اوبك في بيروت عام 2004

- القمة العربية في بيروت عام 2002

- القمة الفرنكوفونية في بيروت عام 2001

- ادارة تنفيذ مشروع مبنى التلفزيون التربوي التابع للمركز التربوي للبحوث والانماء عام 2000



11. وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن:



- مواليد بلدة شعث في بعلبك بتاريخ 15/1/1975. متأهل وله ولد.

- حاصل على دكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة تولوز - 1 فرنسا في العام 2013.

- دبلوم جامعي تحضيري لنيل شهادة الدكتوراه حول ازمة المياه اللبنانية والاطماع الاسرائيلية فيها من جامعة بربينية في فرنسا في العام 2007.

- ماجستير (م2) في القانون جامعة بربينية في فرنسا في العام 2006.

- ماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية من جامعة بيروت العربية في العام 2005.

- اجازة في الحقوق والعلوم السياسية، الجامعة اللبنانية، الفرع الاول في العام 2004.

- صحافي عمل في العديد من وكالات الانباء والقنوات وكان آخرها في قناة فرانس 24 في باريس.



12. وزيرة التنمية الادارية السفيرة نجلا فكتور الرياشي:

- مواليد الخنشارة 1961، متأهلة من السفير بطرس عساكر.

- حائزة على شهادة في العلوم السياسية والادارية من جامعة القديس يوسف في بيروت عام 1981 وشهادة في التاريخ والجغرافيا من جامعة القديس يوسف في بيروت 1982.

- تتقن العربية، الفرنسية، الانجليزية والايطالية.



- تبوأت مناصب دبلوماسية عدة ابرزها:

_ سفيرة في وزارة الخارجية والمغتربين ايار 2021 - اليوم

_ مديرة مكتب وزير الخارجية والمغتربين ايلول 2020 ايار 2012

_ مديرة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين شباط 2018 - آب 2020

_ سفيرة، المندوبة الدائمة للبنان لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف تموز 2007 - تشرين الاول 2017.

- سفيرة، رئيسة فرع الشراكة الاورومتوسطية، وزارة الخارجية والمغتربين 2003 - 2007

- رقيت الى رتبة سفير في تموز 2003.

- عينت قنصل لبنان العام في اسطنبول 2002 - 2003.

- مستشارة في سفارة لبنان لدى الكرسي الرسولي ومنظمة فرنسان مالطا ذات السيادة 1992 - 2000

- حائزة على وسام من الجمهورية الايطالية ووسام من منظمة فرسان مالطا ذات السيادة.



13. وزير الاعلام جورج القرداحي:



- مواليد العام 1950، متزوج وله ثلاثة أولاد.

- حاصل على إجازة في الحقوق والعلوم السياسية من الجامعة اللبنانية.

- بدأ مسيرته الإعلامية من تلفزيون لبنان وعمل في صحيفة "لسان الحال" قبل أن ينضم في عام 1979 إلى فريق إذاعة مونت كارلو في باريس، ثم إذاعة الشرق في باريس، وبعدها إذاعة MBC FM في لندن. كما انضم إلى محطة MBC الفضائية، وبعدها قناة LBC.

- حصل على لقب سفير النوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للبيئة.



14. وزير الشباب والرياضة العميد الدكتور جورج مخايل كلاس:



محل الاقامة: لبنان

تاريخ الولادة 1953



المهام الاكاديمية والادارية

1 - استاذ محاضر في كلية الاعلام والتوثيق - الجامعة اللبنانية

2 - استاذ محاضر في كلية الاداب والعلوم الانسانية - الجامعة اللبنانية.

3 - حائز على رتبة الاستاذية في كلية الاداب والعلوم الانسانية - الجامعة اللبنانية.

4 - مستشار اعلامي في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم السكو وجامعة الدول العربية.

5 - مؤسس ومدير المركز اللبناني للدراسات والاستشارات الاعلامية منذ 1986.

6 - مدير كلية الاعلام والتوثيق - الجامعة اللبنانية - الفرع الثاني 1999 - 2005

7 - مدير عام الابحاث والدراسات في مجلس النواب اللبناني 2005 -2006.

8 - عميد كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية 2009 - 2014

9 - استاذ مشرف على اطروحات دكتوراه في علوم الاعلام والصحافة والنقد ومعهد الدكتوراه الجامعة اللبنانية.

10 - رئيس لجنة الاعتراف والمعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي منذ 2018.



الخبرات



1 - محرر ثقافي في جريدة النهار منذ 1978

2 - مستشار اعلامي لرئيس الجامعة اللبنانية منذ 1989

3 - عضو الهيئة الادارية لاتحاد الكتاب للبنانيين منذ 1997

4 - عضو الهيئة الادارية للحركة الثقافية في لبنان منذ 1996

5 - رئيس تحرير مجلة الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم منذ 2005

6 - رئيس تحرير مجلة الجامعة اللبنانية في العالم منذ 2005

7 - عضو مجلس الجامعة اللبنانية 2015 - 2017

8 - عضو لجنة الاعتراف بالدراسات والمعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي منذ 2017

9 - رئيس منسق لبرنامج الامم المتحدة في المديرية العامة للتعليم العالي منذذ 2017.

10 - مستشار وخبير اعلامي.



الشهادات

- اجازة في اللغة العربية وادابها، كلية الاداب والعلوم الانسانية - الجامعة 1979

- اجازة في الحقوق والعلوم الادارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية الجامعة اللبنانية 1980

- ماجيستير في الالسنية اللغوية، كلية الاداب والعلوم الانسانية الجامعة اللبنانية 1981

- دكتوراه اختصاص في الاداب، جامعة القديس يوسف 1984

- دكتوراه دولة في الاداب، الجامعة اللبنانية 1991



15. وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب:



- خريج الجامعة الأميركية في بيروت

- حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة فاندربيلت في ناشفيل، تينيسي.

- يشغل حاليا منصب العضو المنتدب لمركز فكري لبناني، ومركز عصام فارس الذي أسسه في نيسان 2007

- محاضر في جامعة الحكمة منذ العام 2002

- كاتب في العديد من الصحف والمواقع الإعلامية، وزائر في كثير من البرامج الحوارية اللبنانية والعربية

- بدأ حياته المهنية في البنك الدولي في العام 1976 كخبير اقتصادي، ثم كبير مسؤولي القروض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

- منذ أيار 1983 إلى شباط 1990، عمل بو حبيب سفيرا للبنان في الولايات المتحدة.

- عاد إلى البنك الدولي في شباط 1992 كمستشار لنائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورئيس وحدة الاتصال الإقليمي.

- في آذار 2001، عاد السفير بو حبيب إلى لبنان، وعمل حتى آب 2005 مستشارا أول لنائب رئيس الوزراء اللبناني عصام فارس.

- من مؤلفاته: كتاب "الضوء الأصفر – سياسة الولايات المتحدة تجاه لبنان" (عربي، 1991) الذي يناقش السياسة الأميركية تجاه لبنان.

- متزوج بجوليا كول، ولديه ثلاثة أولاد.



16. نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي



- عُيّن في منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الجديدة.



- كان الأمين العام لهيئة الأسواق المالية، ودكتور في الاقتصاد، ومهندس الحلول لأصعب الانهيارات الاقتصادية من موريتانيا إلى لبنان مروراً باليمن.



- كبير الاقتصاديين في أهم المؤسسات، والمدير في صندوق النقد الدولي، واستاذ جامعي.



17. وزير المالية يوسف خليل



- هو رئيس "جمعية مؤسسات التمويل الأصغر" في لبنان.



- شغل منصب مدير العمليات المالية في "مصرف لبنان".



- حاصل على دكتوراه في الاقتصاد من مركز الدراسات والأبحاث حول التنمية الدولية "CERDI" في فرنسا، وماجستير في التنمية الاقتصادية من "جامعة ساسكس" في المملكة المتحدة، وبكالوريوس في الاقتصاد من "الجامعة الأميركية في بيروت".



18. وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي



- شغل منصب نائب رئيس جمعية خريجي كلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية في ذات الجامعة، ونائب رئيس اللجنة الوطنية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو" في لبنان، ورئيس الفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي، ورئيس لجنة الأوقاف في "المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز"، وعضو اللجنة الوطنية الإسلامية المسيحية للحوار، وعضو اللقاء اللبناني للحوار، وعضو فريق البحث الإسلامي المسيحي.



- ترأس مجلس أمناء "المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية"، وشغل عضوية "مجلس الأعمال اللبناني الروسي"، وعضوية اللجنة القانونية في جمعية مصارف لبنان، وعضوية لجنة جائزة قدموس للمؤلفات الصادرة باللغة الفرنسية التابعة لـ"السفارة الفرنسية في لبنان".



- عمل أستاذاً في القانون في "جامعة القديس يوسف"، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمستشار القانوني في "بنك بيروت والبلاد العربية"، ورئيس رابطة العمل الاجتماعي في "رابطة الجامعيين الدروز" بين 1969 و1977، ورئيس "نادي الصفا الرياضي" بين 1977 و1982، ورئيس لجنة مكافحة تبييض الأموال في "جمعية مصارف لبنان".



- كان عضواً مؤسساً في كل من "المجلس الدرزي للبحوث والإنماء"، و"مؤسسة وليد جنبلاط للدراسات الجامعية"، وعضواً في مجلس إدارة كل من "شركة إنترا للاستثمار"، و"المعهد الوطني للإدارة".



- حاصل على شهادة في القانون اللبناني والفرنسي من "جامعة القديس يوسف"، وشهادة في قانون المجتمع الأوروبي من "الجامعة الأوروبية المركزية".



19. وزير العدل هنري خوري



شغل منصب رئيس مجلس شورى الدولة.



20. وزير المهجرين عصام شرف الدين



أكاديميا: - نال الشهادة الثانوية من الجامعة الوطنية في عاليه عام 1972. - حائز على شهادة صيدلي من الجامعة الاميركية في بيروت سنة 1976.

الخبرة التطبيقية: - مارس مهنة الصيدلة حتى بداية التسعينيات ثم توجّه الى عالم الصناعة وبات متمرسا في مجال صناعة الصابون ومواد التجميل والتنظيف.



- مؤسس وشريك أساس في المؤسسة الصناعية "مختبرات شرف الدين الصناعية" لصناعة مواد التجميل والصابون، وهي مالكة لعلامات تجارية عالمية. مصنفة فئة أولى في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان منذ سنة 1991. مستشار لرئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان - عضو في جمعية الصناعيين اللبنانيين منذ سنة 1991.



- يشغل حاليا منصب نائب رئيس نقابة الصناعات الكيميائية. - رئيس أسبق مؤسس ل "جمعية صناعيين عاليه".



21. وزير الصناعة جورج بوشيكيان



"مواليد زحلة بتاريخ 10/05/1965 متأهل وله ولدان كارل وكلوي

يحمل الجنسيتين اللبنانية والكندية



حاصل على:

اجازة في مجال التحديات في ادارة الجودة والصيانة من معهد الادارة الصناعية وتكنولوجيا المعلومات في كندا

دبلوم في تقييم الوظائف من معهد هيا للاستشارات الادارية

دبلوم في مجال ادارة منظمات التدريب والتعلم من معهد الادارة الصناعية وتكنولوجيا المعلومات في كندا

دبلوم في مجال ادارة التكاليف والتحكم

دبلوم في مجال ادارة التخطيط والانتاج

دبلوم في مجال تحسين الانتاجية من خلال الجودة وخفض التكاليف

دبلوم في مجال انجاز الميزانيات ومراقبة التكاليف التشغيلية



عضو مجلس إدارة نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية في لبنان

عضو غرفة التجارة اللبنانية السويسرية

رئيس مجلس تنمية عنجر

عضو سابق في غرفة التجارة الدولية اللبنانية