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السبت 11 أيلول 2021 ساعة 11:40

قائد الثورة الاسلامية يهنئ بالعودة المظفرة للمجموعة البحرية الايرانية 75

قائد الثورة الاسلامية يهنئ بالعودة المظفرة للمجموعة البحرية الايرانية 75
وفي رسالة وجهها قائد الثورة الاسلامية الى قائد الجيش الايراني الیوم السبت هنأه وهنأ طاقم المجموعة الـ 75 للقوة البحرية للجيش الايراني بعودتها الى البلاد، واصفا المهمة التي اضطلعت بها بانها تاريخية في الملاحة البحرية للمحيط الأطلسي.

وشدد قائد الثورة الاسلامية على أن الجيش الايراني موجود اليوم في الساحة بجدارة وانه على أتم الاستعداد لاستخدام طاقاته وامكانياته في الدفاع عن الثورة الاسلامية واهدافها السامية.

ودعا سماحته الجيش الايراني الى المحافظة على قدراته وتعزيزها والارتفاء بها.

وعادت المجموعة الـ 75 للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الى مياه البلاد الخميس الماضي في ختام رحلة استغرقت 133 يوما قطعت فيها 44 الف كم.

وافادت العلاقات العامة للجيش الايراني في تقرير لها ان المجموعة الـ 75 للقوة البحرية للجيش المؤلفة من المدمرة "سهند" السفينة اللوجستية العملاقة "مكران" عادت الى المياه الاقليمية الايرانية بعد رحلة بحرية استغرقت 133 يوما من الابحار في المياه الحرة والمحيطات قطعت خلالها مسافة 44 الف كم.

وكانت هذه المجموعة البحرية قد انطلقت يوم 2 ايار/مايو الماضي في رحلة بحرية بهدف توفير الامن لخطوط الملاحة البحرية وتعزيز الدبلوماسية البحرية وعبرت المحيط الهندي والمحيط الاطلسي الجنوبي والشمالي وشاركت في مراسم ذكرى تاسيس القوة البحرية الروسية في ميناء سان بطرسبورغ.
رقم : 953289
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