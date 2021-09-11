مفتي لبنان يهنئ ميقاتي بتشكيل الحكومة

وتمنى دريان لنجيب ميقاتي التوفيق والنجاح في ​تحقيق​ النهوض بالبلد اقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا وتنمويا وتفعيل عمل ​المؤسسات​ الرسمية للقيام بمهامها لخدمة المواطنين، وتنفيذ الإصلاحات في شتى المجالات.



ويشار الى ان الحكومة الجديدة سيكون امامها مهام صعبة لاسيما في معالجة الازمة الاقتصادية والمعيشية، سيما وان المساعدات الموعودة تشترط رفعا للدعم بما يجعل البحث عن بدائل للتخفيف عن المواطنيين على رأس اهتماماتها بعد نيلها الثقة من مجلس النواب.



وهذا وقد وأعلنت الرئاسة اللبنانية امس الجمعة عن تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة نجيب ميقاتي بعد عام من فراغ نتج عن انقسامات سياسية حادة ساهمت في تعميق أزمة اقتصادية غير مسبوقة.