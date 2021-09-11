الصفحة الرئيسية
0
السبت 11 أيلول 2021 ساعة 11:50

الناتو يعلن رأيه حول سبب سقوط أفغانستان في يدي ‘‘طالبان‘‘

الناتو يعلن رأيه حول سبب سقوط أفغانستان في يدي ‘‘طالبان‘‘
وقال ستولتنبرغ في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" نشر أمس الجمعة إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى مشاورات مع شركاء حلف شمال الأطلسي في أبريل الماضي بشأن سحب القوات من أفغانستان، ووافق "جميع الحلفاء" على قراره، وأضاف: "بدون الولايات المتحدة، كان سيصعب على بقية الحلفاء مواصلة الحملة العسكرية".

واعترف الأمين العام لحلف الناتو بأن هذا كان "خيارا غير واقعي"، مشيرا إلى أن احتفاظ الدول الأعضاء في الناتو بوحدات عسكرية في أفغانستان كان سيؤدي حتما إلى زيادة إنفاقها العسكري.

وحسب ستولتنبرغ، فإنه "كان سيكون من الصعب للغاية على الحلفاء الأوروبيين إقناع البرلمانات بتخصيص أموال إضافية وزيادة القوة العسكرية في أفغانستان في إطار حملة بدأت لحماية المصالح الأمريكية".

وقال: "كنا جميعنا ندرك أن هذا قرار صعب، وأننا نواجه خيارا عصيبا – إما الخروج والمخاطرة بعودة حركة طالبان إلى السلطة، أو البقاء مع ما يترتب على ذلك معارك وخسائر جديدة".

وحسب ستولتنبرغ، فإن كافة دول الناتو كانت تدرك حتمية سقوط الحكومة في كابل وعودة "طالبان" إلى السلطة. وردا على سؤال حول ما إذا كان انسحاب القوات الأمريكية هو الذي أدى إلى سقوط النظام السابق في أفغانستان، عبر الأمين العام للناتو عن اعتقاده بأن سبب ذلك يرجع بشكل أساسي إلى "انهيار القيادة السياسية والعسكرية" للبلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 953293
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الاسلامية يهنئ بالعودة المظفرة للمجموعة البحرية الايرانية 75
قائد الثورة الاسلامية يهنئ بالعودة المظفرة للمجموعة البحرية الايرانية 75
الانسحاب الامريكي من افغانستان انحصار قوة أم تراجع تكتيكي؟
الانسحاب الامريكي من افغانستان انحصار قوة أم تراجع تكتيكي؟
11 أيلول 2021
السيد رئيسي: هدفنا في هذه المرحلة تغيير الظروف لمصلحة الشعب وتحسین معیشته
السيد رئيسي: هدفنا في هذه المرحلة تغيير الظروف لمصلحة الشعب وتحسین معیشته
11 أيلول 2021
مهمة القوات البريطانية في المهرة: التجسس
مهمة القوات البريطانية في المهرة: التجسس
11 أيلول 2021
بلينكن قدّم عليها قطر وأوستن لم يزرها.. السعودية على صفيح ساخن؟
بلينكن قدّم عليها قطر وأوستن لم يزرها.. السعودية على صفيح ساخن؟
11 أيلول 2021
لماذا تسعى إسرائيل لتقوية السلطة الفلسطينية بقيادة أبو مازن؟
لماذا تسعى إسرائيل لتقوية السلطة الفلسطينية بقيادة أبو مازن؟
11 أيلول 2021
إعادة المسرحية.. عودة داعش بإخراج أمریکی
إعادة المسرحية.. عودة داعش بإخراج أمریکی
10 أيلول 2021
الکیان الصهيوني: اتفاقيات تطبيع أم غزو تجاري للدول العربية
الکیان الصهيوني: اتفاقيات تطبيع أم غزو تجاري للدول العربية
10 أيلول 2021
الى لابيد.. سنحرر الجولان المحتل وسنمرغ انف الصهاينة بالتراب
الى لابيد.. سنحرر الجولان المحتل وسنمرغ انف الصهاينة بالتراب
10 أيلول 2021
إيران تكسب إيجابية المستجد في ملفها النووي
إيران تكسب إيجابية المستجد في ملفها النووي
10 أيلول 2021
السفن الايرانية وسقوط الفيتو الأميركي: ماذا عن تنفيذ خطة الغاز المصري؟
السفن الايرانية وسقوط الفيتو الأميركي: ماذا عن تنفيذ خطة الغاز المصري؟
10 أيلول 2021
الآثار النفسية للهزيمة في أفغانستان على القوات الأمريكية والأوروبية
الآثار النفسية للهزيمة في أفغانستان على القوات الأمريكية والأوروبية
9 أيلول 2021
تهديد جديّ من الفصائل الفلسطينيّة لـ ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تُحطّم غزة قيود الحصار؟
تهديد جديّ من الفصائل الفلسطينيّة لـ ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تُحطّم غزة قيود الحصار؟
9 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إيران تكسب إيجابية المستجد في ملفها النووي
الآثار النفسية للهزيمة في أفغانستان على القوات الأمريكية والأوروبية
تهديد جديّ من الفصائل الفلسطينيّة لـ ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تُحطّم غزة قيود الحصار؟
أزمة خط الغاز بين الجزائر والمغرب.. الأشقاء يخسرون وإسبانيا تكسب