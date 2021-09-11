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السبت 11 أيلول 2021 ساعة 11:52

اول تغريدة لوزير الصحة اللبنانية الجديد فماذا جاء بها؟

اول تغريدة لوزير الصحة اللبنانية الجديد فماذا جاء بها؟
وجاء موقف وزير الصحة في تغريدة له عبر "تويتر"، حيث كتب: "تحمل المسؤولية وقت الأزمات واجب تجاه الوطن والمجتمع، وهي أمانة يُسأل عنها أحدنا دنيا وآخرة. الصحّة حقّ، والنّاس يهمها ما سوف يفعله المرء لحلّ مشاكلها، وليس ما فعله من قبل، وهذا مفهوم".

وأضاف: "مع كامل الشكر لكل العواطف النبيلة التي تلقيتها، والتقدير لكل عون على أداء هذه المهمة الصعبة".

وقد عين رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي فراس الابيض وزيرا للصحة وذلك عبر تشكيلة تتضمن 24 وزيراً ابصرت النور امس الجمعة بعد 13 شهرا من الفراغ السياسي من الفراغ السياسي.
رقم : 953294
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