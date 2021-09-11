تركيا ترفض بيانا للجامعة العربية بشأن تدخلاتها في المنطقة

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن "مواصلة بعض أعضاء جامعة الدول العربية توجيه اتهاماتهم النمطية ضد تركيا من أجل إخفاء طموحاتهم وأجنداتهم، لا قيمة لها لدى الشعوب العربية الصديقة والشقيقة".



وشددت على أن "الإصرار على هذه المواقف التي لا تفيد أحدا لا يتماشى مع الخطوات الإيجابية التي تم الإقدام عليها بالمنطقة في الآونة الأخيرة".



وأشارت إلى أنه "من الواضح أن بعض أعضاء الجامعة العربية عارضوا تلك القرارات أو أبدوا تحفظاتهم على هذه القرارات ذات الطبيعة المتعمدة المعروفة".



وأكدت أن تركيا، بـ"موقفها الحازم والمبدئي، تأتي في المرتبة الأولى بين الدول التي تبذل قصارى جهدها للحفاظ على سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها واستقلالها".