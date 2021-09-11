القصيفي: نأمل من الحكومة الجديدة ان تنقذ لبنان

رحب نقيب محرري الصحافة ال​لبنان​ية ​جوزف القصيفي​ ب​تشكيل الحكومة​، آملا أن "يفتح تشكيلها الطريق أمام الإنقاذ الذي يحتاجه لبنان، اليوم قبل الغد".



وشدد القصيفي على أن "المطلوب أن تتحرك الحكومة على اساس انها فريق واحد، منسجم ومتماسك، وقادر وأن تضع خطة انقاذية شاملة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتتخذ الإجراءات السريعة والحاسمة للتحرر من الضائقة المالية والاقتصادية والاجتماعية، والبدء بالاصلاحات على غير مستوى وصعيد".



كما تمنى "التوفيق والنجاح لوزير الإعلام الجديد ​جورج قرداحي​، وهو صحافي مخضرم يعرف مشكلات المهنة، وادرى بشعابها، وتنتظره ورشة كبيرة لتطويره"، مبدياً استعداد "​نقابة المحررين​ للتعاون معه لما فيه مصلحة المهنة والعاملين فيها".