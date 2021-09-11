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السبت 11 أيلول 2021 ساعة 15:20

وزير الدفاع الإيراني يؤكد على تطوير قوة الدفاع المدني في البلاد

وزير الدفاع الإيراني يؤكد على تطوير قوة الدفاع المدني في البلاد
وفي لقائه، اليوم السبت، رئيس منظمة الدفاع المدني "العميد غلامرضا جلالي"، اكد العميد اشتياني بان وزارة الدفاع على اتم الجاهزية لدعم كافة مشاريع وبرامج هذه المنظمة الوطنية.

ونوه وزير الدفاع، بأرضيات التعاون المتاحة بين منظمة الدفاع المدني والاجهزة الحكومية المعنية بتأمين البلاد؛ وبما يصب في اهداف الارتقاء بمستوى المقاومة الوطنية ضد التهديدات المحتملة.

واعرب العميد اشتياني، خلال اللقاء مع العميد جلالي اليوم، عن امله في تعزيز التعاون بين وزارة الدفاع ومنظمة الدفاع المدني بجميع المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ وصولا الى الاهداف الامنية والتنموية المنشودة وتعزيز البنى التحتية في ايران.

الى ذلك، اكد رئيس منظمة الدفاع المدني الوطنية على دور وزارة الدفاع في دعم الصناعات الوطنية المتعلقة بمنظمة الدفاع المدني وتطويرها في مجالات الدفاع البايولوجي والسيبراني والكيمياوي والاشعاعي.

ونوه في السياق نفسه، بالتجرية الناجحة لـ "منظمة الأبحاث الدفاعية الحديثة"، والمتمثلة في إنشاء اول مختبر محلي بامتياز للسلامة الاحيائية (مستوى 3)، و"رزمة التصدي للتهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية" (CBRNE).

واعتبر العميد جلالي، ان تطوير هذه الصناعات بدعم وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة، خطوة كبيرة للارتقاء بجهوزية فرق الرد على التهديدات الحديثة في ايران.
رقم : 953328
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