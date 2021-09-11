العميد سريع يكشف تفاصيل المرحلة الثالثة من عملية النصر المب

واضاف العميد سريع في ايجاز صحفي : نجحت وحدات من قواتنا المسلحة وبعون الله من تحرير مديريتي ماهلية ورحبة ضمن المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين.



واوضح: شنت قواتنا العملية العسكرية لتحرير وتطهير مديريتي رحبة، وماهلية من عدة مسارات وبمشاركة من أبناء مارب الأحرار والشرفاء.



واكد العميد سريع: ان قواتنا وبعد ساعات فقط من بدء العملية حققت تقدماً كبيراً باتجاه مركز مديرية رحبة، موضحا ان طيران تحالف العدوان شن خلال العملية 37 غارة جوية محاولاً إعاقة قواتنا عن استكمال مهمة التحرير والتطهير.



واضاف العميد سريع: تمكنت قواتنا بفضل الله من تحرير مديرية رحبة خلال فترة وجيزة، مشيرا الى ان قواتنا تعاملت مع أسرى وجثث قتلى المرتزقة بما يتفق وأخلاق ومبادئ الدين الإسلامي.