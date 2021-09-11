مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور طهران

وقالت الوكالة في بيان صدر عنها، إن ”المدير العام رافائيل ماريانو جروسي سيلتقي بنائب رئيس جمهورية إيران الإسلامية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في طهران، يوم الأحد“.



وأضافت أنه ”من المتوقع أن يعقد جروسي مؤتمرا صحفيا لدى عودته إلى مطار فيينا، في نحو الساعة 8.30 من مساء نفس اليوم.



وكان مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي، قد أعلن على ”تويتر“، أن المدير العام للوكالة رافائيل جروسي سيتوجه إلى إيران، يوم السبت؛ للقاء رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.



وقال كاظم غريب أبادي في تغريدة، إن ”رافائيل جروسي سيسافر إلى طهران بعد ظهر اليوم. سيلتقي غدا بنائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية“.