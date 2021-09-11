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السبت 11 أيلول 2021 ساعة 17:44
الكاظمي يبحث العلاقات الإيرانية السعودية في طهران
وأضافت المصادر "الجانبان سيبحثان ايضا جملة من القضايا السياسية والاقتصادية والملفات ذات الاهتمام المشترك كتطورات الاوضاع في المنطقة ومصادر المياه على حدود البلدين وصادرات الطاقة من إيران إلى العراق".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
953353
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