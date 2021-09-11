الكاظمي يبحث العلاقات الإيرانية السعودية في طهران

إيران (إسلام تايمز) - قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، نقلاً عن مصادر إلى إن رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" سيناقش مع المسؤولين الايرانيين خلال زيارته الى #طهران غدا، المحادثات "الايرانية السعودية" التي تستضيفها بغداد.