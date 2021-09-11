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السبت 11 أيلول 2021 ساعة 18:12

السيسي يهاجم 'الاخوان' وثورة يناير 2011

السيسي يهاجم
كما هاجم السيسي ثورة يناير 2011 وقال خلال مداخلته في حفل إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ثورة يناير 2011، أنها "شهادة وفاة للدولة المصرية" على حد وصفه.

واضاف أنه توقع أن "تواجه مصر تحديات كبيرة في كل المجالات على إثر الثورة"، ولم يقل حينها "عيش حرية عدالة اجتماعية".

وتابع السيسي: "أنا بعتبر عام 2011 وثورة يناير، شهادة وفاة للدولة المصرية".

وأضاف السيسي متحدثا عن لقاء مع إعلاميين عقب الثورة: "أنا أقدر أستشهد باتنين كانوا موجودين في أول لقاء بعد أحداث 2011، الأستاذ شريف عامر والأستاذ إبراهيم عيسى، والتقينا مع بعض وقلت إن الدولة المصرية لديها تحديات كثيرة تحدي اقتصادي وتحدي سياسي وتحدي اجتماعي وتحدي ثقافي وتحدي ديني وتحدي إعلامي".

وتابع الرئيس المصري: "الكلام متغيرش، وكان المعني اللي أنا عايز أرصده هنا مقولتش عيش حرية عدالة اجتماعية (..) وأنا بقولها دلوقتي، بعد الدنيا ما عدت واتغيرت، كان في تقديري، إنه 2011 إعلان لشهادة وفاة الدولة المصرية" على حد تعبيره.

يذكر انه في 3 يوليو 2013 قام الجيش المصري تحت قيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي بعزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وعطّل العمل بالدستور وقطع بث عدة وسائل إعلامية. وكلّف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور برئاسة البلاد، الى حين اجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة، وأودع محمد مرسي وأغلب قادة حزب العدالة والتنمية (الاخوان المسلمين) في السجون وتمت محاكمتهم وإعدام بعضهم في حين قضى محمد مرسي في محبسه "سجن مزرعة" عام 2019.

وتم انتخاب السيسي في انتخابات عام 2014 كما فاز بولاية ثانية عام 2018.
مصدر : وكالات
رقم : 953354
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