وقال مصلح في تصريح لموقع الحشد الشعبي، انه “ضمن اليوم الثاني من عملية ( ثأر الأبطال ) تمكنت قيادة عمليات الانبار للحشد والالوية المنضوية ( ١٣-١٧-١٨-١٩) والمديريات الساندة من تفتيش وتأمين مساحات واسعة من المناطق المحيطة بوادي صواب والقرى المحيطة به اهمها قرية البو خلفية اضافة تفتيش منطقة الشيحيات ومنطقة الفوسفات الحدودية مع سورية”.



واضاف مصلح، ان “هناك تعاونا كبيرا من قبل اهالي القرى من خلال اعطاء المعلومات عن الاشخاص الغرباء او اي حركة مشبوهة”.



وانطلقت فجر اليوم السبت قيادة عمليات الانبار للحشد باليوم الثاني من عملية ( ثأر الأبطال) لملاحقة فلول داعش والقضاء على مضافاتهم في الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.