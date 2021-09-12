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الأحد 12 أيلول 2021 ساعة 00:37

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل طهران

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل طهران
وأظهر مقطع فيديو نشره التلفزيون الإيراني رافائيل غروسي وهو يصل إلى مطار الخميني الدولي في طهران حيث كان في استقباله المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي.

وتأتي زيارة رافائيل غروسي إلى طهران عشية اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده يوم الاثنين.

ويرافق غروسي في زيارته إلى طهران التي تستغرق يوماً واحداً مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، كاظم غريب آبادي.

وفي وقت سابق، نقلت قناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة باللغة الانجليزية عن مصدر إيراني قوله إن "غروسي لن يطلع على تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنشآت النووية الإيرانية".

وسيلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية نائب الرئيس محمد إسلامي يوم الأحد.
رقم : 953415
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