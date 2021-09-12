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الأحد 12 أيلول 2021 ساعة 01:04

استهداف قاعدة أمريكية شمال العراق بطائرات مسيرة

استهداف قاعدة أمريكية شمال العراق بطائرات مسيرة
وأفاد مصدر أمني عراقي، بسماع دوي عدة انفجارات في محافظة أربيل قرب المنطقة الواقعة بين المطار والقنصلية الأمريكية.

ومن جانبه، قال جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق، إن الهجوم تم بطائرة مسيرة مفخخة.

بدوره، قال محافظ أربيل أوميد خوشناو، في بيان: "نتابع بشكل دقيق الهجوم على المطار".

وأكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أنه "لا توجد أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الهجوم على مطار أربيل".

وكشف مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار، عن سلامة المطار من أية أضرار بعد تعرض محيطه لقصف بطيران مسير، مضيفاً إن "حركة الملاحة الجوية ستتوقف ساعتين نتيجة القصف".

وفي يوليو/تموز الماضي، سقط صاروخ على مطار أربيل شمالي البلاد، واستهدف الهجوم قاعدة أمريكية، بعد أن سمع دوي صافرات الإنذار في القنصلية الأمريكية بأربيل.


 
رقم : 953419
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