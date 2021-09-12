الكاظمي مغادراً إلى طهران: العراق نجح بدوره المحوري في المنطقة

وقال الكاظمي في تصريح قبيل مغادرة مطار بغداد الدولي "إن الزيارة إلى طهران تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات، والتركيز على عمق العلاقة بين البلدين الصديقين".



وأضاف الكاظمي أن العراق نجح في الاضطلاع بدور محوري في المنطقة عبر تعزيز الشراكة الاستراتيجية على وفق مبادئ دعم الاستقرار، والتعاون، والصداقة؛ من أجل ترسيخ أسس السلام والازدهار.



ومن المقرر أن يجتمع الكاظمي خلال الزيارة بعدد من القيادات الإيرانية، لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتعضيد جهود نشر التنمية المستدامة؛ لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني، وفقاً لبيان لمكتب رئاسة الوزراء العراقية.



وأضاف البيان إنه "فضلاً عن بحث التنسيق الثنائي فيما يتعلق بالمواقف من القضايا الإقليمية والدولية، وتدعيم أمن المنطقة واستقرارها".



وهذه هي أول زيارة يقوم بها الكاظمي إلى طهران بعد تولي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رئاسة الحكومة الإيرانية عقب فوزه بالانتخابات الرئاسة التي جرت في منتصف يونيو/حزيران الماضي.



وكان الكاظمي زار طهران في عهد في يوليو/تموز العام الماضي في عهد الرئيس السابق حسن روحاني وكانت أول محطة خارجية له والتقى المرشد علي خامنئي وعدد من المسؤولين الإيرانيين.



