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الأحد 12 أيلول 2021 ساعة 17:47

قصف مقر للموساد في شمال العراق

قصف مقر للموساد في شمال العراق
وقالت مصادر مطلعة للميادين إنّ "ما تم استهدافه أمس شمال مطار أربيل في كردستان العراق هو مقر تابع للموساد". وأشارت إلى أنّ "المقر المستهدف هو وكر تجسس للموساد، وتمّ ضربه بمسيرات وبصواريخ كاتيوشا".

وكان الانباء تحدّث عن معلومات أولية عن هجوم قرب الموقع الأميركي ومطار أربيل بطائرات مسيرة مفخخة.

وقالت وحدة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، في بيان لها، إن "الهجوم على مطار أربيل الدولي نفّذ بطائرات مسيرة مسلّحة"، و"لم تلحق أي أضرار" بالمطار، حيث توجد قاعدة جوية لقوات التحالف الدولي، وفق ما قال مدير المطار أحمد هوشيار.

وتوقفت الرحلات الجوية من مطار أربيل على إثر الهجوم الصاروخي. ولم ترد تقارير حتى الآن عن حدوث أضرار أو سقوط ضحايا.

وتعرض المطار في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، لهجمات متكررة خلال العام الماضي، منها هجمات باستخدام طائرات مسيرة محملة بمتفجرات.

كما كانت قرية براغ، التي تبعد 3 كيلومترات فقط عن موقع القنصلية الأميركية الجديد في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، قد تعرّضت في حزيران/يونيو الماضي، إلى هجوم عن طريق طائرات مسيرة من نوع دورن.

 
مصدر : وكالات
رقم : 953490
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