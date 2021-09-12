بعد الفشل الميداني.. مخطط سعودي يستهدف المدنيين في اليمن

إذ قام مرتزقة العدوان السعودي باختطافه وتعذيبه وقتله اثناء عودته من الخارج عبر مطار عدن بتهمة انه قيادي من حركة انصارالله.



وفي هذا السياق فقد حملت السلطة اليمنية في صنعاء قوى العدوان السعودي الاماراتي المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات وقالت انها جرائم بحق الانسانية، وأكدت أنها تنفي اي فرصة لاجراء حوار قبل وقف العدوان وانهاء الحصار، وهو الامر الذي دعا اليه المبعوث الاممي الجديد الى اليمن هانس غرندبيرغ.



ومن جهته أدان مجلس النواب الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان وأدواته بحق الشعب اليمني، وآخرها جريمة قتل المغترب عبد الملك السنباني في منطقة طور الباحة بمحافظة لحج، على أيدي ميليشيات مسلحة تابعة لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي.



وافاد مصدر مطلع ان نواب الشعب اعتبروا ما تعرض له المغترب السنباني من اختطاف وتعذيب، وقتل ونهب لأمواله، جريمة وحشية، تتنافى مع قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وكافة الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.



واستنكروا استمرار تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية والإمارات وأدواتها في ارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني، ومنها ما تمارسه الجماعات والمليشيات المسلحة المدعومة والمدفوعة من العدوان، من انتهاكات بحق المسافرين والعائدين إلى الأراضي اليمنية عبر المطارات الواقعة تحت سيطرتها.



وحمل نواب الشعب العدوان السعودي- الإماراتي وأدواته كامل المسؤولية عن هذه الجريمة، وكل الجرائم المرتكبة بحق أبناء اليمن، سواء عبر الاستهداف العسكري أو الحصار الخانق، وإغلاق مطار صنعاء الدولي.



كما حملوا الأمم المتحدة، وكافة الهيئات التابعة لها، ومجلس الأمن، والمجتمع الدولي، المسؤولية جراء صمتها تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم حرب وحصار خانق منذ سبع سنوات.



وطالب نواب الشعب، المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية والقانونية بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، والضغط على مجلس الأمن لتقديم مرتكبي كل الجرائم والانتهاكات إلى المحاكم الدولية، لينالوا عقابهم الرادع.



كما طالبوا بسرعة فتح كافة المطارات والموانئ اليمنية، وفي مقدمتها مطار صنعاء، وموانئ محافظة الحديدة، للتخفيف من معاناة المسافرين، وما يلاقونه من ويلات ومعاملات غير إنسانية على أيدي تلك الميليشيات والعصابات التابعة لحكومة الفار هادي في المحافظات الواقعة تحت سيطرة قوى الاحتلال السعودي- الإماراتي.



يأتي ذلك في وقت يواصل تحالف دول العدوان السعودي على اليمن فرض الحصار البري والجوي والبحري على اليمنيين من خلال منع الطائرات من الوصول الى مطار صنعاء وسفن الوقود من الوصول الى ميناء الحديدة ومنع وصول المساعدات الانسانية الى الشعب اليمني ن اي منفذ حدودي بري.



ولذلك فإن ما يعجز تحالف دول العدوان السعودي على اليمن عن تحقيقه في الميدان، يسعى الى التغطية على فشله عبر خطف المسافرين والمدنيين وتسليبهم اموالهم واملاكهم بحجج واهية، ومواصلة فرض الحصار على الشعب اليمني وتجويعه، حصار يمس كل طبقات المجتمع بكل الاعمار والاطياف والتوجهات.



ويذكر أنه كان قد دعا أبناء مدينة سنبان، في مديرية عنس بمحافظة ذمار، أحرار اليمن، إلى الوقوف صفاً واحداً للتصدي لقوى العدوان ومرتزقتها، ووضع حد لجرائمها بحق أبناء الشعب.



وحمل أبناء سنبان في اجتماع عقد بصنعاء، برئاسة الشيخ عبدالرحمن صالح الأعضب، العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته، مسؤولية جريمة قتل الشاب عبدالملك أنور أحمد السنباني، في إحدى النقاط التابعة لهم في مديرية طور الباحة بمحافظة لحج، أثناء عودته من غربته في الولايات المتحدة.



وأشار بيان صادر عن الاجتماع إلى أن هذه الجريمة من جرائم الفساد في الأرض، حيث أقدمت العصابة المسلحة بقيادة المدعو فاروق الكعلولي قائد مايسمى اللواء التاسع صاعقة بالتقطع للشاب السنباني وتعذيبه وقتله ونهب أمواله.



وأكد البيان أن الحصار المفروض على اليمن وإغلاق مطار صنعاء الدولي، من الأسباب الرئيسية لهذه الجريمة، فضلاً عن إثارة الفتنة بين أبناء المجتمع اليمني، لافتاً إلى أن الجريمة وغيرها من الأعمال غير المشروعة التي تمارسها قوى العدوان ومرتزقتها مخطط لها لتمزيق النسيج الاجتماعي.



وثمن مواقف كافة الأحرار في الشمال والجنوب إزاء هذه الجريمة، داعياً الجميع إلى التكاتف والمطالبة بالقبض على العصابة وتسليم أفرادها للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.



وشدد البيان على أن كل الخيارات ستكون مفتوحة أمام أهالي مدينة سنبان، ومديرية عنس، واتخاذ الإجراءات التصعيدية اللازمة في حال عدم القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.