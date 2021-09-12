ما هي نتائج زيارة مصطفى الكاظمي الى ايران؟

أبواب جديدة من العلاقات المشتركة بين إيران والعراق ستفتح على مصراعيها خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى إيران ولقائه بكبار المسؤولين الإيرانيين.



الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وصف علاقات بلاده بالعراق بأنها متجذرة وعميقة مشيرا إلى أن البلدين لديهما إرادة لتوسيع هذه العلاقات أكثر من السابق.



رئيسي أشار وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي إلى أنه وبالرغم من مساعي الأعداء إلا أن العلاقات بين البلدين ماضية نحو المزيد من التعزيز والتطور داعيا إلى أن يلعب البلدان دورا مؤثرا لحل المشاكل الإقليمية.



رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جدد شكره لوقوف إيران إلى جانب العراق في التصدي لجماعة داعش الإرهابية مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى تعزيز العلاقات مع إيران.



الكاظمي أشار إلى أن موقف العراق ثابت بالنسبة للعلاقة مع ايران والعراق يقف إلى جانب إيران في جميع التحديات التي تواجهها مشيرا إلى أن بلاده تدعم كل مساعي إيران في تعزيز الحوار وحل المشاكل الإقليمية.



الجانبان بحثا العديد من الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والمصالح الثقافية والإقتصادية المشتركة وقد شددا على أهمية إلغاء التأشيرات بين البلدين والربط السككي بين مدينتي شلمجة والبصرة والإسراع في تنفيذ المشاريع التي تصب في مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين.