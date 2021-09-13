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الاثنين 13 أيلول 2021 ساعة 08:45
الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال ويقتحم مستشفى شرقي القدس
وأفادت مصادر فلسطينية بأنه اندلعت مواجهات عقب دهس مستوطن شابا من البلدة في وقت سابق من اليوم، واعتقلت ثلاثة أطفال لم تعرف هويتهم حتى اللحظة.
وأَضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية اقتحمت كذلك مستشفى المقاصد في البلدة، بحجة البحث عن شبان.
مصدر :
وكالات
رقم :
953562
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