الكاظمي ينهي زيارته إلى إيران بزيارة مرقد الإمام علي بن موسى الرضا

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن الكاظمي وصل مع الوفد الوزاري إلى مدينة مشهد قادماً من طهران وأدى زيارة مرقد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام وكان في استقباله بمطار مدينة مشهد الدولي وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان وعدد من المسؤولين في الحكومة المحلية.



وأدى الكاظمي صلاة الزيارة في مرقد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام ثم عاد إلى طهران ومنها توجه إلى العاصمة العراقية بغداد منهياً بذلك زيارته الرسمية إلى إيران التي التقى خلالها بالرئيس السيد إبراهيم رئيسي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأدميرال علي شمخاني ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.



وقال شمخاني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الليلة الماضية "في لقاء اليوم مع صديقي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكدنا على ثلاث قضايا استراتيجية، ضرورة تعزيز دور العراق في المنطقة، وعدم تدخل القوى الخارجية في شؤون المنطقة، وقيام دول المنطقة بدور بنّاء لحل الأزمات الحالية".



وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها الكاظمي إلى طهران منذ توليه منصب رئاسة الوزراء في العراق في آيار/مايو العام الماضي، حيث زار طهران في يوليو/تموز العام الماضي والتقى بالرئيس السابق حسن روحاني وقائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي.