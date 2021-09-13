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الاثنين 13 أيلول 2021 ساعة 09:47

غارات جوية ‘‘إسرائيلية‘‘ على أهداف بغزة.. والمقاومة ترد

غارات جوية ‘‘إسرائيلية‘‘ على أهداف بغزة.. والمقاومة ترد
وأفادت مصادر صحفية بأن أن طائرات الاحتلال أغارت على موقع للمقاومة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وأضافت المصادر بأن الطائرات الحربية قصفت موقعًا شمال القطاع، في حين استهدفت الزوارق سواحل المنطقة بالرشاشات الثقيلة.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية موقعا للمقاومة شرقي خانيونس بعدد من الصواريخ.

وأفاد المصادر بأن المضادات الأرضية التابعة للمقاومة أطلقت نيران اسلحتها تجاه الطائرات المغيرة.

وفي الأثناء، أغارات الطائرات الحربية على موقع غرب دير البلح بعدد من الصواريخ.

وقالت المصادر بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت موقعا للبحرية غرب المدينة مشيرا إلى أن غارات الاحتلال أحدثت دوي انفجارات ضخمة، مما أوقع أضرارًا مادية في بعض ممتلكات المواطنين.
رقم : 953569
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