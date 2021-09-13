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الاثنين 13 أيلول 2021 ساعة 10:36

خطيب زادة: رئيسي يشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون

خطيب زادة: رئيسي يشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون
وحول زيارة رئيس الوزراء العراقي الى طهران، قال خطيب زادة ،في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، انها أول زيارة لمسؤول أجنبي كبير الى ايران بعد تولي ابراهيم رئيسي رئاسة البلاد، مضيفا ان هذه الزيارة تأتي في اطار العلاقات المقربة بين طهران وبغداد.

واضاف خطيب زادة ان الطرفين اتفقا على زيادة عدد الزوار الايرانيين الذين سيشاركون في زيارة اربعين الامام الحسين عليه السلام، وسيكون العدد أكثر من 60 الفا.

وبشأن الغاء تاشيرة السفر بين ايران والعراق أوضح خطيب زادة ان ايران من جانبها صادقت على الغاء التأشيرة للعراقيين لكن تنفيذ القرار يرتبط باجراء مماثل من الجانب العراقي، مشيرا الى ان العراق وافق على الغاء التأشيرة للمسافرين عن طريق الجو فقط.

وردا على سؤال حول استهداف مقرات الجماعات الارهابية في كردستان العراق ، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان هذا الاستهداف يأتي ردا على الاعتداءات المتكررة لهذه الجماعات على المناطق الحدودية الايرانية ما تسبب باستشهاد عدد من حرس الحدود الايرانيين.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على ان ايران ناقشت هذا الأمر مرارا مع المسؤولين العراقيين مؤكدة ان اذرعها مفتوحة لمن يُعلن توبته من الجماعات الارهابية ويعود الى الوطن.
رقم : 953577
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