حماس تعقب على القصف ‘‘الإسرائيلي‘‘ لقطاع غزة

وأكد قاسم على أن رد المقاومة في غزة على القصف وحالة الاشتباك مع الاحتلال في كل مدن الضفة والقدس يؤكد تواصل انتفاضة الحرية لاسناد الأسرى الأبطال وعجز الاحتلال عن فرض المعادلات على الشعب الفلسطيني ومقاومته.