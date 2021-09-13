الصحة الإيرانية: لقاح ‘‘فخرا‘‘ من اللقاحات الفعالة وعالية الجودة

واضاف عين اللهي ،اليوم الاثنين، على هامش انطلاق المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح " فخرا" الإيراني: إنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن قائد الثورة الاسلامية استخدم اللقاح الإيراني.



وبدأت المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية للقاح فخرا الإيراني صباح اليوم بحضور وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي ووزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد محمد رضا اشتياني في مؤسسة الصناعات الدفاعية، حيث تلقى اللقاح في هذه المراسم الدكتور "رضا الله ورن" رئيس دائرة الصحة في وزارة الدفاع، ومن المقرر ان يبلغ عدد المتطوعين لتلقي لقاح فحرا في مرحلته الثالثة 40 الفا.



وسيحصل لقاح فخرا بعد هذه المرحلة اجازة الاستخدام من منظمة الغذاء والدواء الايرانية وينضم الى سلة اللقاحات المستخدمة في البلاد.



يذكر ان المرحلة الاولى من الاختبار السريري للقاح "فخرا" الذي تتولى وزارة الدفاع واسناد القوات المسحلة الايرانية تصنيعه بدات في شهر مارس 2021 بتطعيم نجل العالم في المجال النووي والدفاعي الشهيد محسن فخري زادة بحضور وزيري الدفاع والصحة.