الأسرى يمهلون الاحتلال حتى الجمعة القادمة لوقف إجراءاته القمعية

جاء ذلك خلال وقفة إسنادية نظّمتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية اليوم الاثنين، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة، بمشاركة ممثلين عن الفصائل وأسرى محررين ومؤسسات عاملة في حقوق الأسرى.



وقال القيادي بالجبهة الديمقراطية الأسير المحرر إبراهيم منصور: إن الأسرى في سجون الاحتلال يتعرضون اليوم جماعيًّا لإجراءات انتقامية، يخالف كل القوانين والأعراف الدولية.



ونقل منصور رسالة الحركة الأسيرة من داخل السجون أنهم أمهلوا إدارة السجون حتى الجمعة القادمة للتراجع عن إجراءاتها القمعية بحق الأسرى.



وأضاف "إذا لم تتراجع إدارة السجون عن إجراءاتها وهجمتها حتى الجمعة القادمة؛ فإن معركة استراتيجية مفتوحة ستبدأ أولى خطواتها يوم الجمعة 17 من الشهر الجاري".



وشدد منصور على أنه واجب جميعًا على أبناء شعبنا نصرة الأسرى جميعًا والوقوف بجانبهم أمام هذه الهجمة الصهيونية المستعرة التي تمارس بحقهم.



قضيتهم أولوية



وأكد النائب بالمجلس التشريعي والقيادي بحركة حماس مشير المصري أن قضية الأسرى هي أولوية لشعبنا وتشكل أم الثوابت.



وقال المصري "ستة أسرى في سجن جلبوع صنعوا المعجزة شعبنا، إذ أنهم علّموا قادة الاحتلال والعالم معنى الحرية والسعي لها، مبيّنًا أنه رغم إعادة الاحتلال اعتقال البعض منهم؛ فإنهم سيحررون رغم أنف العدو".



وشدد على أن المقاومة قادرة على تحريرهم في صفقة قادمة قريبة بإذن الله رغم أنف قادة العدو، وإن هؤلاء الستة سيكونون في مقدمة الصفقة بإذن الله، وكذلك عميد الأسرى نائل البرغوثي الذي قضى 42 عامًا من عمره داخل الأسر.



وأكد المصري أن ما تملكه المقاومة من أوراق قوية ستصنع بها المعجزة القادمة بإذن الله، مضيفًا "نقول لأسرانا سنتسلق كل الجبال وسنخوض كل الوديان في سبيل تحريركم من براثن الأعداء والأيام دول".



وحذّر الاحتلال من مغبة "الاستمرار في هذا التجاوز وارتكاب الحماقات، وعليه أن يأخذ العظة من معركة سيف القدس، وما قدمت المقاومة في هذه المعركة جزء محدود مما تخبئه له في المعارك القادمة".



وأضاف "ليدرك بينت أن أي حماقات ترتكب بحق غزة إنما يضحي بمستقبله السياسي، وعليه أن يأخذ العظة من نتنياهو".



واتخذت إدارة سجون الاحتلال سلسلة إجراءات انتقامية بحق الأسرى عقب تمكّن ستة أسرى من تحرير أنفسهم من سجن "جلبوع" الاثنين الماضي، فيما أعاد الاحتلال اعتقال 4 منهم.



ولجأت سلطات الاحتلال إلى تعريض الأسرى للحبس الانفرادي الانتقامي وأعمال مضايقات جماعية وعنف وتعذيب بذريعة مراجعة التدابير الأمنية، فضلًا عن تنفيذ قوات الاحتلال حملات بحث وتفتيش تستهدف المدنيين، ولا سيما أفراد عائلات الأسرى الستة.