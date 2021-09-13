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الاثنين 13 أيلول 2021 ساعة 14:07

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال
وذكرت مصادر صحفية أن أعدادًا كبيرة من المستوطنين، اقتحمت المسجد الأقصى، بمجموعات، منذ ساعات الصباح الباكر.

وأضافت المصادر أن عمليات الاقتحام ما تزال مستمرة من خلال باب المغاربة، إحدى البوابات في الجدار الغربي للمسجد، وسط انتشار كثيف لشرطة الاحتلال في الساحات وعلى بوابات المسجد.

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين تجوّلوا في باحاته، وسط تلقّيهم شروحات توراتية حول "الهيكل" المزعوم.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين اليهود باقتحام "الأقصى" على فترتين؛ صباحية ومسائية تستمر عدة ساعات.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده.

ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة، ومن خلاله تنفذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال.
مصدر : وكالات
رقم : 953608
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