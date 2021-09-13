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الاثنين 13 أيلول 2021 ساعة 14:11

المفوض الأممي لشؤون اللاجئين يصل إلى كابل

المفوض الأممي لشؤون اللاجئين يصل إلى كابل
وكتب غراندي عبر "تويتر": "لقد هبطت هذا الصباح في كابل، وسأقوم خلال زيارتي بتقييم الاحتياجات الإنسانية الملحة للبلاد ووضع 3.5 مليون نازح أفغاني".

وعبر عن امتنانه لجميع العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني "الذين يعملون بدأب على الأرض لتلبية تلك الاحتياجات".

وفي وقت سابق، حذر غراندي من أن "أزمة كبرى في بدايتها" تحدق بالبلاد وسكانها البالغ عددهم 39 مليون نسمة، وسط توقعات أن يفر ما يصل إلى 500 ألف أفغاني بحلول نهاية العام من بلادهم بعد سيطرة حركة "طالبان" على الحكم فيها الشهر الماضي.
مصدر : وكالات
رقم : 953609
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