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الاثنين 13 أيلول 2021 ساعة 15:57

قطر: ندعم كل ما يحقق المصالحة في أفغانستان

قطر: ندعم كل ما يحقق المصالحة في أفغانستان
وأوضح الوزير القطري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان بالدوحة ، أنهم طالبوا حركة طالبان باحترام حقوق المرأة، من خلال تقديم أمثلة عديدة لدول إسلامية تلعب فيها المرأة دورًا نشطًا في المجتمع.

وقال عبد الرحمن : “الدوحة على استعداد لدعم كل ما يحقق المصالحة الوطنية في أفغانستان مستمرون في تقديم المساعدات الإنسانية، وسنتعاون مع كافة وكالات الأمم المتحدة لدعم الجهود الإنسانية في كابول”.

وأشار وزير الخارجية القطري إلى أن عشرات الرعايا الفرنسيين لا يزالون في أفغانستان، وأكد وزير الخارجي الفرنسي من جانبه أن باريس تعمل مع قطر لإجلائهم.

وقد غادر نحو 200 راكب، أول أمس الخميس، بينهم مواطنون أمريكيون، مطار كابول، في أول رحلة تقل أجانب من العاصمة الأفغانية منذ انتهاء عملية الإجلاء الموسعة التي قادتها الولايات المتحدة في 30 أغسطس/ آب، حيث تأتي الرحلة التي تطير إلى الدوحة في الوقت الذي تواصل فيه حركة طالبان فرض سيطرتها على مقاليد السلطة في البلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 953619
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