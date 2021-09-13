الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 13 أيلول 2021 ساعة 16:05

الجهاد الاسلامي: فصائل المقاومة مستعدة لمواجهة أي تهديد

الجهاد الاسلامي: فصائل المقاومة مستعدة لمواجهة أي تهديد
وحول التهديدات الإسرائيلية بشن تصعيد عسكري ضد القطاع في حال استمرار إطلاق الصواريخ من غزة، أكد المتحدث باسم حركة الجهاد أن فصائل المقاومة مستعدة لمواجهة أي تهديدات.

وأوضح أن المقاومة تتابع وتقيم جميع الأحداث السياسية والميدانية، وعليه فإن فصائل المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي وجميع الخيارات مفتوحة لديهم حتى تحرير فلسطين التاريخية.

وذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية صباح اليوم نقلًا عن مصدر فلسطيني، أن مصر أبلغت الفصائل نية إسرائيل اللجوء لعملية عسكرية في القطاع، ردًا على إطلاق الصواريخ.

وكانت آليات عسكرية إسرائيلية توغلت صباح الإثنين، مسافة محدودة في أراضي المواطنين شمالي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم، غارات على مناطق متفرقة بالقطاع، بزعم الرد على إطلاق صاروخ الليلة الماضية باتجاه مستوطنات غلاف غزة.
مصدر : وكالات
رقم : 953624
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصرالله: المحروقات الإيرانية وصلت إلى سوريا وتصل إلى لبنان قريبا
السيد نصرالله: المحروقات الإيرانية وصلت إلى سوريا وتصل إلى لبنان قريبا
الشهيد هادي نصرالله ومجزرة جسر المطار
الشهيد هادي نصرالله ومجزرة جسر المطار
13 أيلول 2021
الإعتراف بـ"إسرائيل".. "دية" ستدفعها السعودية مقابل هجمات 11 سبتمبر
الإعتراف بـ"إسرائيل".. "دية" ستدفعها السعودية مقابل هجمات 11 سبتمبر
13 أيلول 2021
إيران: محادثاتنا مع الوكالة إيجابية ومن السابق المشاركة في تنصيب حكومة طالبان
إيران: محادثاتنا مع الوكالة إيجابية ومن السابق المشاركة في تنصيب حكومة طالبان
13 أيلول 2021
رفضٌ عربيّ لتدخلات تركيا والأخيرة ترد
رفضٌ عربيّ لتدخلات تركيا والأخيرة ترد
13 أيلول 2021
أهداف زيارة الكاظمي البارزة لطهران
أهداف زيارة الكاظمي البارزة لطهران
13 أيلول 2021
الكاظمي ينهي زيارته إلى إيران بزيارة مرقد الإمام علي بن موسى الرضا
الكاظمي ينهي زيارته إلى إيران بزيارة مرقد الإمام علي بن موسى الرضا
13 أيلول 2021
ما هي نتائج زيارة مصطفى الكاظمي الى ايران؟
ما هي نتائج زيارة مصطفى الكاظمي الى ايران؟
12 أيلول 2021
شمخاني: على دول المنطقة التحاور فیما بینها دون التدخل الاجنبي
شمخاني: على دول المنطقة التحاور فیما بینها دون التدخل الاجنبي
12 أيلول 2021
العالم يقف عاجزاً أمام تفسير الوجود العسكري الايراني بالمحيط الاطلسي
العالم يقف عاجزاً أمام تفسير الوجود العسكري الايراني بالمحيط الاطلسي
12 أيلول 2021
الكاظمي مغادراً إلى طهران: العراق نجح بدوره المحوري في المنطقة
الكاظمي مغادراً إلى طهران: العراق نجح بدوره المحوري في المنطقة
12 أيلول 2021
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل طهران
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل طهران
12 أيلول 2021
قائد الثورة الاسلامية يهنئ بالعودة المظفرة للمجموعة البحرية الايرانية 75
قائد الثورة الاسلامية يهنئ بالعودة المظفرة للمجموعة البحرية الايرانية 75
11 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
رفضٌ عربيّ لتدخلات تركيا والأخيرة ترد
ما هي نتائج زيارة مصطفى الكاظمي الى ايران؟
إيران تكسب إيجابية المستجد في ملفها النووي
الآثار النفسية للهزيمة في أفغانستان على القوات الأمريكية والأوروبية