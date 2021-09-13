الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا

وقالت الوزارة في بيان، إن "كوادرها سجلت 4204 إصابة، مقابل تماثل 6702 حالة للشفاء، وتسجيل 54 حالة وفاة بالفيروس".



وأشارت إلى "تلقي 126652 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد".