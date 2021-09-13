عملية طعن بالقدس المحتلة وإطلاق النار صوب المنفذ

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص على منفذ العملية مما أدى لإصابته بجراح خطيرة، وهو فتى من مدينة الخليل.



وذكرت وسائل إعلام عبرية أن العملية نفذت في شارع يافا قرب محطة الحافلات المركزية في القدس المحتلة حيث تنشط حركة المستوطنين.



وأوضحت أن المستوطنين المصابون في العشرينات من أعمارهم وبينهم طلاب من المعاهد الدينية المتطرفة.



وعقب العملية هاجمت قوات الاحتلال الشبان الفلسطينيين المتواجدين في المنطقة حيث اعتقلت أحدهم.



وفي السياق، زعم جيش الاحتلال أنه اعتقل شابين قدما المساعدة لمنفذ العملية.



وتأتي هذه العملية بعد ساعات من إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالقرب من مفرق "عتصيون" الاستيطاني جنوبي بيت لحم.



وأفادت مصادر محلية وشهود عيان أن الاحتلال أطلق النار على الشاب محمـد كمال بلو "ثوابتة" 27 عاماً من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.



ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول للشاب المصاب وتقديم خدمات الإسعاف الأولي له.