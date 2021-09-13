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الاثنين 13 أيلول 2021 ساعة 18:16

"حماس" تعلق على عملية الطعن في القدس المحتلة

"حماس" تعلق على عملية الطعن في القدس المحتلة
وقالت الحركة، في تصريح للناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، مساء اليوم الاثنين، إن تصاعد وتيرة عمليات الطعن في القدس المحتلة وإطلاق النار ومواجهات الغضب الشعبي المتزايدة في الضفة والتظاهرات في غزة، تأتي في إطار انتفاضة الحرية التي أطلقها شعبنا الفلسطيني للتضامن مع الأسرى الأبطال ومواجهة عنجهية الاحتلال بحقهم.

وبين القانوع، أن استدامة الاشتباك مع الاحتلال الصهيوني وتصاعد وتيرة العمليات بمختلف الوسائل والأدوات هو الخيار الأمثل لمواجهة الاحتلال الصهيوني، وإجباره على وقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأسراه.

وشدد أن الأسرى في سجون الاحتلال ليسوا ورقة ضعيفة أمام السجان الصهيوني لينفرد بهم، وقال إن خلفهم شعب بأكمله سيواصل انتفاضة الحرية لإسنادهم وإنهاء معاناتهم، ووقف كل أشكال القمع والتنكيل بهم، ومنحهم كامل حقوقهم وتأمين حياة كريمة لهم في السجون حتى تحريرهم.
مصدر : وكالات
رقم : 953644
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